Risultati Europa league/ Diretta gol live score e classifiche gironi (1^ turno)

Torna il grande calcio europeo! Con oggi giovedi 19 settembre 2019 ecco i primi match e quindi i risultati di Europa league per la prima giornata della fase a gironi, che vedono coinvolti i club più prestigiosi del continente, non ultime anche le squadre italiane di Roma e Lazio. A loro secondo le intenzioni avrebbe dovuto far compagnia il Torino di Mazzarri, per cui sono stati fatali i play off contro il Woverhampton: pur senza i granata gli appassionati italiani però non rimarranno delusi perché lo spettacolo in campo sarà grande, già da questa prima giornata della fase a gironi del secondo torneo per club del continente. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere quali saranno gli incontri e quindi anche i risultati di Europa League che ci attendono quest’oggi. Con 12 gruppi da 4 squadre ciascuna ecco che il programma per questo primo turno si annuncia subito fittissimo: saranno però appena due le fasce orarie previste. I primi fischi d’inizio li udiremo quindi alle ore 18,55 quando per esempio avrà inizio l’incontro Apoel-Dudalange: la seconda fascia è prevista invece per le ore 21.00, quando invece assisteremo a match come Manchester United-Astana.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Come riferito prima, saranno appena due le squadre italiane che saranno protagoniste in questo giovedì tutto dedicato ai risultati di Europa league, ma in origine vi era speranza che fossero in tre. Partiti dal turni preliminari purtroppo i granata non sono riusciti a strappare il pass per la fase a girone a vantaggio del Wolverhampton di Cutrone: con il Torino fuori anzi tempo, saranno solo Lazio e Roma oggi a tenere altro il tricolore nella seconda manifestazione per club del continente. Pure le due formazioni sapranno di certo farsi subito grandi protagoniste, già questa sera. Da programma infatti la Lazio sarà chiamata in campo oggi in Romania alle ore 18,55 contro il Cluj e di certo è partita per la trasferta con tutti i favori del caso. Pure la Roma avrà di fronte un avversario importante ma non così quotato sulla carta: i giallorossi infatti alle ore 21,00 giocheranno all’Olimpico contro i turchi del Basaksehir. Ovviamente però l’ultimo verdetto lo darà il campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 18,55 Qarabag-Siviglia

Ore 18,55 Apoel-Dudelange

GIRONE B

Ore 18,55 Copenaghen-Lugano

Ore 18,55 Dinamo Kiev-Malmo

GIRONE C

Ore 18,55 Basilea-Krasnodar

Ore 18,55 Gefate-Trabzonspor

GIRONE D

Ore 18,55 Lask-Rosenberg

Ore 18,55 Psv-Sporting

GIRONE E

Ore 18,55 Cluj-Lazio

Ore 18,55 Rennes-Celtic

GIRONE F

Ore 18,55 Standard Liegi-Vitoria SC

Ore 18,55 Eintracht Francoforte-Arsenal

GIRONE G

Ore 21,00 Rangers-Feyenoord

Ore 21,00 Porto-Young Boys

GIRONE H

Ore 21,00 Espanyol-Fefrecvaros

Ore 21,00 Ludogorets-Cska Mosca

GIRONE I

Ore 21,00 Wolfsburg-Olexandrya

Ore 21,00 Gent-St Etienne

GIRONE J

Ore 21,00 Borussia Monchengladbach-Wolfsberg

Ore 21,00 Roma-Basaksehir

GIRONE K

Ore 21,00 Wolverhampton-Braga

Ore 21,00 Slovan Bratislava-Besiktas

GIRONE L

Ore 21,00 Manchester United-Astana

Ore 21,00 Partizan-Alkmaar



