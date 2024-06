Risultati Livorno: Elezioni Comunali 2024/ Luca Salvetti sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti Consiglio

LUCA SALVETTI RICONFERMATO SINDACO DI LIVORNO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Secondo i risultati pubblicati poco dopo la mezzanotte di ieri, Luca Salvetti è stato rieletto come sindaco di Livorno alla fine di un turno di Elezioni Comunali che nel 2024 hanno tenuto gli elettori – e gli aspiranti eletti – con il fiato sospeso fino all’ultimo: sul territorio, infatti, si sfidavano ben sei differenti candidati, con l’ovvia conseguenza di rendere più complicato raggiungere al primo turno di votazioni una maggioranza solida di almeno il 50%. Tuttavia, ci ha pensato proprio il neo sindaco Luca Salvetti a smentire tutte le attese su risultati ed eletti, conquistando immediatamente la prima posizione alle urne delle Comunali, riconfermandosi nella Livorno che ha già governato dal 2019 a questa parte.

“Un risultato straordinario“, ha commentato poco dopo il completamento al 50% delle operazioni di spoglio, che conferma e aumenta la fiducia nella coalizione di centrosinistra come “risultato di 5 anni di lavoro, non solo mio ma di chi ha lavorato con me fianco a fianco“. Guardando ai risultati delle Comunali di Livorno, infatti, emerge un positivo 51,74% per Luca Salvetti (candidato del PD sostenuto dal campo largo senza i 5 Stelle) che guadagna 20 eletti in Consiglio; seguito dal candidato del centrodestra Alessandro Guarducci, dal 18,86% a favore della pentastellata Valentina Barale e – infine, dato che il PCI e il Partito Animalista non hanno superato la soglia di sbarramento – dal 4,76% per Costanza Vaccaro, sostenuta da AP e una civica.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI LIVORNO: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

Significativo – come peraltro ha ricordato anche il rieletto sindaco Luca Salvetti – che nelle Comunali di Livorno i risultati migliori li abbia ottenuti proprio il Partito Democratico che si aggiudica il 33,78% delle preferenze totali e un totale di 14 seggi: la ripartizione del Consiglio vedrà 20 eletti Dem, 5 per il cdx, 4 per la coalizione del 5 Stelle e un ultimo per Vaccaro. Di seguito, infine, vi lasciamo l’elenco completo dei consiglieri eletti dopo la pubblicazione dei risultati elettorali per ognuna delle coalizioni che si sono sfidate nelle Elezioni Comunali di Livorno del 2024, divise tra maggioranza ed opposizioni:

Maggioranza con Salvetti sindaco

– PD (33,78%) 14 seggi: Enrico Bianchi, Pietro Caruso, Valerio Ferretti, Giulia Guarnieri, Bitou Mia Diop, Lorenzo Midili, Eleonora Agostinelli, Andrea Benassi, Cristina Lucetti, Pietro Tomei, Francesca Cecchi, Irene Sassetti, Giorgio Pacini, Giulia Aringhieri

(33,78%) 14 seggi: Enrico Bianchi, Pietro Caruso, Valerio Ferretti, Giulia Guarnieri, Bitou Mia Diop, Lorenzo Midili, Eleonora Agostinelli, Andrea Benassi, Cristina Lucetti, Pietro Tomei, Francesca Cecchi, Irene Sassetti, Giorgio Pacini, Giulia Aringhieri – Luca Salvetti Sindaco (8,31%) 3 seggi: Andrea Raspanti, Giovanna Capparello, Giovanna La Sala

(8,31%) 3 seggi: Andrea Raspanti, Giovanna Capparello, Giovanna La Sala – Protagonisti per la città (4,66%) 2 seggi: Simone Lenzi, Michela Castellani

(4,66%) 2 seggi: Simone Lenzi, Michela Castellani – AVS (4,07%) 1 seggio: Denise Bertozzi

Opposizione con Alessandro Guarducci, Barale e Vaccaro, consiglieri eletti

– FdI (12,71%) 3 seggi: Marcella Amadio, Alessandro Palumbo, Alessandro Perini

(12,71%) 3 seggi: Marcella Amadio, Alessandro Palumbo, Alessandro Perini – Guarducci Sindaco-Azione-Siamo europei-Noi moderati (4,24%) 1 seggio: Andrea Dinelli

(4,24%) 1 seggio: Andrea Dinelli – Lega (3,81%) 1 seggio: Carlo Ghiozzi

(3,81%) 1 seggio: Carlo Ghiozzi – M5S (7,87%) 3 seggi: Stella Sorgente, Francesco Belaise, Andrea Morini

(7,87%) 3 seggi: Stella Sorgente, Francesco Belaise, Andrea Morini – Buongiorno Livorno (3,88%) 1 seggio: Pietro Panciatici

(3,88%) 1 seggio: Pietro Panciatici – AP-Livorno per loro (4,76%) 1 seggio: Gianluca Di Liberti

