RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score posticipi 10^ giornata (oggi 30 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: PARI E PATTA AL MARADONA

I risultati Serie A si stanno pian piano completamente delineando. Infatti con il 2-2 tra Napoli Milan, rimangono solo più i due posticipi del lunedì vale a dire Empoli Atalanta alle ore 18:30 e Lazio Fiorentina alle 20:45. Torniamo però al big match del Maradona che nel primo tempo aveva visto un dominio in lungo e in largo del Milan che in poco più di mezz’ora aveva segnato già due volte con una doppietta di testa di Giroud. I cambi dell’intervallo hanno però dato una nuova linfa al Napoli.

Gli ingressi di Ostigard, Olivera e Simeone hanno modificato il 4-3-3 iniziale in un 4-4-2 che ha saputo in poco tempo rimontare prima con la magia di Politano e dopo con la punizione di Raspadori. Un “uno-due” terrificante che aveva fatto sognare i tifosi del Maradona in una grande rimonta stile Cagliari Frosinone. Così non è stato, la gara è terminata 2-2 con l’espulsione di Natan al novantesimo ad aggiungersi in una gara pirotecnica. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI SERIE A: GRANDE SFIDA LAZIO FIORENTINA!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 30 ottobre 2023, perché la decima giornata del massimo campionato di calcio deve ancora proporci gli ultimi due posticipi, che tra l’altro metteranno in palio poste molto importanti per diversi obiettivi nella classifica di Serie A, dalla lotta per il quarto posto o comunque per la qualificazione nelle Coppe europee fino alla battaglia per la salvezza e quindi la permanenza nella massima categoria, quindi ci sarà davvero tanto ancora da vivere stasera.

Turno spezzatino più che mai, con le dieci partite in programma in altrettante fasce orarie su ben quattro giorni, dopo gli impegni nelle Coppe europee e in vista di una settimana dedicata invece alla Coppa Italia, scopriamo allora adesso quale sarà il programma delle due partite che dovranno completare il quadro dei risultati Serie A per la decima giornata di campionato: si comincerà alle ore 18.30 con Empoli Atalanta, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Lazio Fiorentina, una chiusura decisamente intrigante per il mese di ottobre della Serie A 2023-2024.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Come abbiamo appena visto, quindi, Lazio Fiorentina sarà sicuramente la partita di copertina per quanto riguarda il lunedì sera in compagnia dei risultati Serie A. Le Coppe europee hanno dato indicazioni ben diverse a Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, anche se naturalmente bisogna anche considerare il livello molto diverso delle avversarie affrontate. La Lazio infatti in Champions League è caduta sul campo del Feyenoord con una brutta sconfitta per 3-1 mercoledì sera, mentre la Fiorentina si è rilanciata dopo un inizio non facile in Conference League travolgendo per 6-0 i serbi del Cukaricki.

Se però la Fiorentina può sorridere più della Lazio, questo è evidentemente merito soprattutto della situazione nel campionato di Serie A. I gigliati, nonostante l’inattesa sconfitta casalinga contro l’Empoli nella scorsa giornata, al momento sono pienamente in corsa per un posto in Champions League nella prossima stagione, obiettivo che appare invece più complicato per una Lazio che in campionato ha cominciato piuttosto male, sebbene le ultime due vittorie consecutive abbiano finalmente sancito un bel cambio di passo per i biancocelesti. Naturalmente tutto è ancora in divenire e non potrebbe essere altrimenti ad ottobre, però oggi i tre punti in palio saranno già molto significativi…

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 18.30 Empoli Atalanta

ore 20.45 Lazio Fiorentina

Inter 25

Juventus 23

Milan 22

Napoli 18

Fiorentina 17

Atalanta 16

Bologna 15

Roma 14

Lecce, Lazio, Monza 13

Torino, Frosinone 12

Genoa, Sassuolo 11

Verona 8

Empoli, Udinese 7

Cagliari 6

Salernitana 4











