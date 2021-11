Roberto Mancini, l’amicizia con Gianluca Vialli e il dramma del suo tumore/ “Si è ammalato un fratello”

Roberto Mancini e Gianluca Vialli sono legati da un rapporto speciale. La loro amicizia, nata sui campi da calci, anno dopo anno, è diventata preziosa e unica. Roberto Mancini, ospite della puntata di Verissimo in onda oggi, ha condiviso con l’amico Gianluca Vialli la gioia per la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei di calcio. Una vittoria che hanno festeggiato con un abbraccio emozionanti che ha colpito tutti. I “gemelli del gol” che fecero sognare i tifosi della Sampdoria e permisero alla squadra di vincere lo scudetto nel 1991, oggi, sono più che amici.

ALESSANDRO ZAN/ "Bullizzato a scuola perché gay. Ho lasciato casa presto per..."

Come ha raccontato Roberto Mancini, infatti, Vialli per lui è come un fratello e, quando si è ritrovato a dover combattere contro il tumore, il C.T. della Nazionale è rimasto al suo fianco sostenendolo e supportandolo in silenzio. Un’amicizia unica e speciale che i due grandi campioni hanno coltivato anno dopo anno.

FRANCESCO MOTTA, MARITO CAROLINA CRESCENTINI/ "Matrimonio? Abbiamo fatto una follia"

Roberto Mancini e le parole sul tumore di Gianluca Vialli

La passione per il calcio ha inizialmente unito Roberto Mancini e Gianluca Vialli che sono diventati, poi, molto amici. Un rapporto speciale che li ha uniti in silenzio anche durante il periodo della lotta di Vialli contro il tumore.

“Non ne abbiamo mai parlato direttamente. Io non avrei avuto la forza di chiederglielo, lui non ha toccato l’argomento e ho rispettato il suo silenzio. L’ho saputo da un suo amico. Quando ci sentiamo è solo per cazzeggiare, ma è sempre in cima ai miei pensieri. Si è ammalato un fratello, ma anche in questa storia Gianluca ha dimostrato la sua forza. Possiamo continuare a cazzeggiare“, ha raccontato il C.T. in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

ABORTO E SECONDA GRAVIDANZA FRANCESCA BARRA/ "Un mese ricoverata. È una femmina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA