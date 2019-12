Roma si qualifica ai sedicesimi se/ Europa League, i risultati utili col Wolfsberger

La Roma si qualifica ai sedicesimi di Europa League… nel 90% dei casi, potremmo metterla così: è davvero ad un passo il superamento del gruppo J, che si era complicato non poco dopo la doppia partita contro il Borussia Monchengladbach ma è tornato ad essere un discorso quasi formale. Non esattamente così, perchè la sfida interna al Wolfsberger è comunque da superare e va giocata, e nel calcio può letteralmente succedere di tutto; però, visto che stiamo parlando di ipotesi, a oggi è davvero lecito pensare che solo la Roma possa perdere questa qualificazione ai sedicesimi, e che Paulo Fonseca sia ad un passo dal traguardo. Dopo la quinta giornata, che ha visto i giallorossi demolire il Basaksehir a Istanbul e il Gladbach vincere in Austria, la classifica del girone dice che la Roma ha 8 punti esattamente come la formazione tedesca, che però è virtualmente al comando per il vantaggio nella doppia sfida diretta; a quota 7 punti troviamo l’Istanbul Basaksehir, fanalino di coda il Wolfsberger che era partito benissimo ma poi, come del resto ci si aspettava, è crollato. Quali sono dunque i risultati utili alla Roma per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League? Andiamo subito ad analizzare la situazione nei dettagli.

ROMA SI QUALIFICA AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

Dunque, per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League la Roma ha bisogno di un pareggio: se anche arrivasse un punto nella partita contro il Wolfsberger, almeno una tra Borussia Monchengladbach e Basaksehir resterebbe dietro. Con la vittoria tedesca o il pareggio sarebbero i turchi a finire terzi nel girone (in virtù del fatto che i giallorossi li hanno battuti due volte, segnando 7 gol senza subirne); se invece fosse la formazione di Istanbul a prendersi i tre punti, la Roma con il punto salirebbe a 9 lasciandosi dietro il Borussia, cui a quel punto non basterebbero i gol segnati a ripetizione nei minuti di recupero. Da questo scenario si evince facilmente il fatto che la squadra di Paulo Fonseca potrebbe essere eliminata solo perdendo all’Olimpico, ma anche in questo caso bisognerebbe che si verifichi qualcos’altro: vale a dire, solo una vittoria da parte del Basaksehir che opererebbe il sorpasso ai danni dei capitolini, mentre il Monchengladbach per il doppio confronto sarebbe già davanti. Oltre due risultati a disposizione: confermiamo quanto già detto, solo la Roma può perdere questa qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

