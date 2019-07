Romina Pierdomenico/ Raccomandata? Ezio Greggio:”non l’ho proposta io”

Romina Pierdomenico è pronta per una nuova puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition“, il varietà di successo co-condotto con il fidanzato Ezio Greggio il venerdì in prima serata su Canale 5. Il varietà, leggermente rivoluzionato per il suo ritorno in tv, si conferma un successo vincendo ancora una volta la gara degli ascolti. “Anche ieri sera abbiamo vinto la serata. Grazie a tutti!” scrive su Instagram la ex corteggiatrice di Uomini e Donne oramai lanciatissima in una carriera televisiva. Romina, infatti, settimana dopo settimana sta dimostrando di essere non solo una bellissima ragazza, ma anche di essere spigliata e simpatica. Sul palcoscenico, infatti, non si tira indietro se c’è da scherzare o condividere la scena con comici e barzellettieri. Una prova superata a pieni voti per la fidanzata di Greggio che in passato ha partecipato anche al concorso di bellezza di Miss Italia.

Romina Pierdomenico su Instagram: “ci siamoooo”

“Ci siamoooooo!!! Ci vediamo domani sera su canale 5 con “La Sai L’Ultima?”. Romina Pierdomenico con un breve messaggio accompagnato da un filmato annuncia il suo ritorno nel varietà di successo di Canale 5. Una nuova serata all’insegna del divertimento e della risata con protagonisti grandi comici e barzellettieri pronti ad alternarsi sul palcoscenico. Accanto alla bellissima Romina ci sarà ancora una volta Ezio Greggio, fidanzato e padrone di casa di quest’edizione “digital” dello storico programma di Canale 5. Una scelta, quella di Romina, voluta fortemente da Giorgio Restelli come ha più volte sottolineato Ezio Greggio alla stampa: “Non l’ho proposta io”.

Romina Pierdomenico, Ezio Greggio: “Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”

Da Miss Italia a Uomini e Donne fino alla recente esperienza a Colorado ed ora a La Sai L’ultima. La carriera di Romina Pierdomenico sta prendendo il volo e il suo nome è uno dei più “chiacchierati” per via della sua storia d’amore con Ezio Greggio. I due sono legati da diverso tempo e, nonostante la differenza di età, le cose procedono alla grande. Greggio, infatti, parlando della fidanzata ha sottolineato: “lei è una ragazza affascinante, mi dà molta allegria e ha anche una concezione positiva della vita” – ironizzando sull’età – “io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”.

Il web promuove Romina Pierdomenico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MINA FIRE (@rominapierdomenico) in data: 12 Lug 2019 alle ore 4:10 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA