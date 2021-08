Ronaldo resta alla Juventus?/ “Basta speculazioni”, ma bianconeri mai nominati…

CRISTIANO RONALDO: “BASTA USARE IL MIO NOME”

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus? Chissà. Intanto, per la prima volta, l’attaccante portoghese ha rotto il silenzio e lo ha fatto con un lungo post su Instagram. Immagine simbolica, in bianco e nero: lui che si mette un dito sulla bocca, come a zittire le speculazioni sul suo conto. “Non posso permettere alla gente di giocare intorno al mio nome” dice Ronaldo: in queste settimane infatti si è detto di tutto su di lui e sul futuro, soprattutto quando è diventato ufficiale il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Bisogna infatti partire da qui: l’allenatore toscano, al passo d’addio due anni fa, aveva sostanzialmente consigliato la società bianconera di proseguire senza Cristiano Ronaldo, “accusato” di bloccare la crescita della squadra.

Ora Allegri è tornato, ritrovandosi il portoghese in rosa per il quarto e tecnicamente ultimo anno di contratto: da qui è naturalmente partito un coacervo di indiscrezioni (sulla scia del rapporto Allegri-Pirlo che sembrava essere il grande problema nel 2014, quando il tecnico sostituì in fretta e furia Antonio Conte), dal possibile ritorno al Real Madrid – spinto dalla presenza di Carlo Ancelotti, che però si è già espresso in merito – al trasferimento al Psg (nel 2022) per formare un super attacco almeno con Leo Messi (da vedere tutti gli altri). Ronaldo in tutto questo è rimasto in silenzio: si è goduto le vacanze post-Europeo, è rientrato alla Continassa e giocato le amichevoli con la Juventus, ora ha parlato.

RONALDO RESTA ALLA JUVENTUS?

Le parole di Cristiano Ronaldo, come sempre, sono forti: il portoghese ha voluto ricordare una volta di più i suoi successi, questa volta citando i trionfi al Real Madrid e dicendo che “la mia storia lì è scritta e registrata in parole e numeri”. Abbastanza chiaro insomma che, nonostante l’affetto reciproco con i tifosi e l’organizzazione, quel capitolo non possa essere riaperto. E poi, appunto, Ronaldo zittisce i detrattori e dice che “resto concentrato sulla mia carriera e il mio lavoro, impegnato e preparato a tutte le sfide che dovrò affrontare”. C’è un problema in tutto questo: la Juventus, Ronaldo non la nomina mai nel suo lungo post. Torna dunque alla mente un altro messaggio, datato 2017 e con autore Leonardo Bonucci: il difensore, alla ripresa del lavoro, aveva lanciato un messaggio molto “generico”, senza il consueto hashtag #finoallafine o una foto con la maglia della Juventus. Infatti, dopo pochi giorni, si era trasferito al Milan: per Ronaldo quelle sfide da affrontare saranno lontane da Torino? La possibilità c’è, e qualcuno potrebbe anche fare due più due e ricordare il post di fine stagione in cui, quasi, salutava i bianconeri quasi in una sorta di “missione compiuta”. Il tempo, e a questo punto manca poco, ci dirà quale sia la verità…

