Rosa Perrotta in psicoterapia/ “Ho iniziato un percorso…”, la rivelazione dopo le voci di crisi con Pietro

Rosa Perrotta in psicoterapia, come lei stessa ha rivelato poche ore fa in un video affidato al suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, finita nuovamente al centro del gossip per la presunta crisi con il compagno e padre dei suoi due figli, Pietro Tartaglione, ha deciso di intraprendere il percorso dopo aver capito che “per amarsi davvero si deve partire da dentro”. Un messaggio che è stato accolto con grande affetto e supporto da parte dei follower e che invita all’introspezione, alla cura di se stessi e del proprio benessere psicologico.

Attraverso un filmato diffuso sui social, Rosa Perrotta ha parlato del suo attuale impegno e ha spiegato i contorni della via imboccata da poco tempo per “imparare a conoscersi”. Un cammino spesso complicato, ha spiegato l’influencer ai fan, ma che diventa più facile e alla portata di tutti con il sostegno di figure esperte del settore. Chiedere un aiuto di tipo psicologico è spesso un tabù per chi si trova nella condizione di aver bisogno di una terapia, e così Rosa Perrotta abbatte il muro dei “non detto” parlando a cuore aperto di quest’altra sfumatura della sua storia e invitando tutti a prendersi cura di se stessi ascoltando le proprie necessità e affidandosi alle persone giuste. Rosa Perrotta sembra essersi lasciata alle spalle i roventi pettegolezzi sulla sua vita privata, soprattutto dopo i festeggiamenti per il terzo compleanno del suo Ethan.

Negli ultimi mesi, le voci di una presunta crisi dai tratti potenzialmente irreversibili tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha tenuto banco tra le colonne del gossip, arrivando a insinuare nei fan della coppia il sospetto che i due fossero ormai separati. Un rumor mai smentito ufficialmente se non attraverso le reciproche Instagram Stories più recenti, dopo un effettivo “silenzio social” in cui tanti hanno notato l’assenza di foto a due e dediche romantiche. D’altronde, Rosa Perrotta e il compagno avevano abituato il loro pubblico a frequenti aggiornamenti sulla loro vita quotidiana insieme, cosa che, una volta mancata, ha destato ben più di un interrogativo…

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ora potrebbero essersi lasciati alle spalle la turbolenza sentimentale di cui si tanto si è parlato e l’ex tronista di Uomini e Donne appare determinata nel suo nuovo percorso personale. Nel suo messaggio ai fan sulla psicoterapia, Rosa Perrotta ha spiegato così la sua scelta: “Normalizziamo la terapia! Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia, questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro. Imparare a conoscersi veramente può essere complicato…”. Nel video condiviso su Instagram, l’influencer parla della sua nuova collaborazione con una piattaforma dedicata al supporto psicologico online che opera attraverso sedute a distanza della durata di 50 minuti. “Perché non provare? Impariamo a curare la mente – ha concluso Rosa Perrotta – come tutte le altre parti del nostro corpo“.











