Dalla danza alla tv, passando per le esperienze da attrice: Rossella Brescia rappresenta perfettamente la capacità di reinventarsi, di saper diversificare il proprio talento mettendosi senza porsi limiti. Il ballo è senza dubbio il baricentro della sua carriera ma, ormai da tempo, i set tra piccolo e grande schermo hanno preso sempre più spazio nella sua vita. Non mancano chiaramente i retroscena riferiti tanto alla sua vita professionale quanto alla vita privata, come raccontato da lei stessa in un’ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“C’erano scene molto importanti che non so se ai tempi avrei fatto, ero molto infantile; mi resta però il rammarico di non aver lavorato con un regista Premio Oscar”, queste le parole di Rossella Brescia in riferimento a quando decise di rifiutare il ruolo di Malèna nel film di Giuseppe Tornatore. Le ragioni di quel rifiuto, spiega, sono da ricondurre al tema della gelosia per via di un fidanzato dell’epoca: “Oggi mi comporterei diversamente: se qualcuno vuole limitarti, quello non è più amore”.

Dalla professione si sfocia dunque nella vita privata; Rossella Brescia ha raccontato di aver sofferto particolarmente una rottura avvenuta dopo vent’anni di relazione. “E’ successo mentre stavo girando un film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc: non eravamo sposati ma è come se lo fossimo. Se non sai perché succede è più dura ma comunque siamo rimasti amici”. La persona in questione è il suo ex compagno Luciano Cannito: “Cerco sempre di restare in armonia con le persone, il livore mi toglie energia”.

La vita di Rossella Brescia è comunque ripartita, grazie anche al dolore sfruttato come benzina per trovare nuova grinta: “Mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro”. Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – la ballerina e attrice ha voluto chiarire anche alcune voci circolate di recente a proposito della sua amicizia con Giorgia Meloni: “Se siamo amiche? La conosco bene perché andiamo dallo stesso parrucchiere, però non è che io e lei ci sentiamo”. Sempre sul tema incontri, ha poi svelato un simpatico retroscena riguardante Checco Zalone: “Una volta in albergo esco nella hall in ciabattine e molletta in testa… Lo riconosce mi dico: ‘speriamo che non mi veda così’. E invece arriva lui e mi fa: ‘Senti Rossella, hai finito di pulire la stanza?’ Geniale!”.