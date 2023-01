Sabrina Ferilli vs Maria De Filippi/ “Valentina e Stefano? Dovevi lasciar stare…”

Maria De Filippi torna con C’è posta per te e non servono i dati Auditel per capire il successo della prima puntata. Lo dimostra anche il fatto che subito il programma è finito in trend topic su Twitter. Ma anche su Instagram il dibattito è vivace sulle storie raccontate dalla conduttrice. La conferma arriva, ad esempio, dalle storie di Sabrina Ferilli. L’attrice e amica di Maria De Filippi ha pubblicato una storia nella sua pagina per commentare quanto accaduto tra Valentina e il marito Stefano, una vicenda che ha diviso anche i social stessi, facendo infuriare tantissimi utenti per l’atteggiamento dell’uomo.

C'é posta per te, il ritorno TV ha una data/ Massimo Ranieri tra le sorprese...

Ed è proprio a lui che si riferisce Sabrina Ferilli quando “attacca” Maria De Filippi per i suoi tentativi (poi riusciti) di far aprire la busta al marito per dare una seconda chance alla moglie. “Lascia sta Marì… La busta non s’apre. Peccato“, ha scritto nelle stories Instagram l’attrice.

Donatella Hodo aveva scritto a Maria De Filippi prima di suicidarsi in carcere/ "Voglio cambiare vita"

C’è posta per te, la scena dello “sgabuzzino”

Non è l’unica ad aver bocciato il tentativo di Maria De Filippi di far riavvicinare la coppia, anche se comunque rientra nel suo ruolo, visto che è stata Valentina a chiedere aiuto a C’è posta per te per riavvicinarsi al marito Stefano dopo il tradimento. “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico“, ha scritto ad esempio Chiara Ferragni tra i commenti ad un post pubblicato da Trash Italiano. Guai comunque a mettere in dubbio l’amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Quello dell’attrice è stato un parere, un commento da telespettatrice, come quando ha giudicato ironicamente i minuti di silenzio durante i quali Giulia, la figlia di Anna, si è allontanata dietro le quinte per confrontarsi col fidanzato sul da farsi. “10 minuti di sgabuzzino e noi qui a guardare muti“, ha scritto Trash Italiano. E Sabrina Ferilli ha subito commentato con una grassa risata: “Ahahahhahhahahahahaahah che personaggio ragazzi!“. Invece Kledi ha commentato spiegando che stava aspettando il post.

MARIA DE FILIPPI, MOGLIE COSTANZO/ "Mi ha insegnato a esserci, il piacere di parlare"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RISPSULMIOH (@rispsulmioh)













© RIPRODUZIONE RISERVATA