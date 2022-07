Saldi estivi 2022, calendario regioni e date/ Al via oggi, 2 luglio, in tutta Italia

Scopriamo insieme il calendario dei saldi estivi 2022, che iniziano oggi in tutta Italia. A discapito di quanto accaduto fino all’anno scorso, tutte le regioni, in sede di Conferenza, hanno deciso di allinearsi, facendo appunto scattare gli sconti estivi lo stesso giorno, oggi, sabato 2 luglio 2022 (ad eccezione della Sicilia dove i saldi sono iniziati ieri). In questo modo si è deciso di riequilibrare un mercato che è stato condizionato in passato dai lockdown, evitando ulteriori confusioni per i consumatori quanto per gli operatori al dettaglio.

Giulio Felloni, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha commentato a riguardo: “L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica dei saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda. Un comparto che, pesantemente vessato dalle chiusure imposte in zona rossa per decreto, nel bel mezzo della primavera, deve fare i conti con ordini effettuati dieci mesi prima e prodotti che, se non venduti entro la stagione, sono suscettibili a notevole deprezzamento. La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni”.

CALENDARIO SALDI ESTIVI 2022: TUTTE LE DATE REGIONE PER REGIONE

Se la data di inizio è la stessa per tutte le regioni, diversa invece, anche se di poco, quella di fine: vediamo quindi il calendario saldi estivi 2022 nel dettaglio. In Abruzzo le promozioni estive dureranno per 60 giorni, stessa situazione per Marche, Toscana, Umbria, Trento e Provincia. In Basilicata termineranno invece il 2 settembre, mentre in Calabria stop ai saldi estivi 2022 al 30 agosto, così come in Campania, Lombardia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Termineranno il 31 agosto in Emilia Romagna, Molise, e Veneto. Chiusura il 15 settembre invece per Puglia e Sicilia, regione quest’ultima che, come detto sopra, è scattata in anticipo, l’uno luglio. Infine le situazioni più particolari, a cominciare dal Friuli Venezia Giulia, dove il calendario dei saldi estivi 2022 prevede una chiusura il 30 settembre, per un totale di 60 giorni anche non consecutivi. Nel Lazio, invece, termineranno dopo 6 settimane, in Piemonte dopo 8 e infine la Liguria dove chiuderanno il 16 agosto, subito dopo Ferragosto.

