OMICIDIO CHOC A SALTARA DAVANTI A TRE FIGLI MINORI

Non aveva voluto denunciare i maltrattamenti in famiglia, ma era stata in caserma per parlarne, per questo i carabinieri avevano attivato comunque il Codice Rosso, ma ciò non è bastato a salvare Ana Cristina Correia Duarte, l’ultima vittima di femminicidio in Italia. La 38enne di origini brasiliane è stata uccisa a coltellate dal marito Ezio Di Levrano davanti ai figli a Saltara, nel comune di Colli al Metauro (Pesaro e Urbino).

Omicidio Bellocco, convalidato il fermo di Beretta/ Lite in auto prima delle coltellate: "Vuoi ammazzarmi?"

A lanciare l’allarme sono stati i vicini nella notte dopo le urla della donna, vegliata dai tre figli, tutti minorenni. I tentativi di salvarla sono stati inutili, perché le ferite erano troppo gravi, infatti è morta all’arrivo all’ospedale Torrette di Ancona. Il marito, autista di 54 anni, è stato trovato dai carabinieri mentre era nascosto nel buio in un terreno vicino: l’accusa è di omicidio volontario aggravato.

Leonardo Cazzaniga, chi è ex medico condannato per morti in corsia a Saronno/ E cosa fa oggi dopo la condanna

Inoltre, è stata sequestrata l’arma del delitto, un coltello a serramanico, poi sono stati eseguiti i rilievi nella villetta per repertare il materiale e raccogliere elementi utili per le indagini, mentre il marito della vittima è stato portato nel carcere di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che dovrà essere fissata dal gip.

ANA CRISTINA CORREIA DUARTE, IL RITORNO FATALE A CASA

Ana Cristina Correia Duarte ed Ezio Di Levrano erano sposati dal 2010, ma da tempo le cose non funzionavano più, infatti la donna era già andata via di casa. Nello scorso 2 settembre i carabinieri erano stati allertati dall’uomo, il quale aveva raccontato che la moglie aveva abbandonato il domicilio familiare facendo perdere le sue tracce. Dopo aver preso contatti con la donna, i carabinieri l’avevano sentita in caserma: qui la 38enne aveva spiegato di essere vittima di violenze da parte del marito e di volersi allontanare da lui, ma di non volerlo denunciare.

Morti in corsia a Saronno, il caso Cazzaniga e Taroni/ Medico e infermiera amanti e "Angeli della morte"

I carabinieri, però, hanno attivato la procedura urgente nota come Codice Rosso. Nella notte tra venerdì e sabato, però, la donna ha fatto ritorno a casa senza avvertire le forze dell’ordine. Nella villetta si è verificata una lite improvvisa davanti ai tre figli minori al culmine della quale il 54enne ha accoltellato all’addome la moglie, trasferita in elisoccorso all’ospedale di Ancona, dove poi è morta per la gravità delle ferite riportate.