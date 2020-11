Salvini vs Berlusconi/ “FI-Governo? Non voglio pensare a scambi di favori…”

Clima di altissima tensione nel Centrodestra, Salvini bacchetta Berlusconi. L’apertura del Governo a Forza Italia – anche se in casa M5s c’è maretta – non è affatto piaciuta a Lega e Fratelli d’Italia. Interpellato sull’appello di Sergio Mattarella alla coesione tra forze politiche, l’ex ministro dell’Interno ha evidenziato ai microfoni di RTL 102.5: «A me interessano i rapporti con gli italiani, che devono essere sempre trasparenti. L’appello di Mattarella è alla collaborazione, non all’inciucio o ai rimpasti. Tra Pd, M5s, Renzi e qualche fetta di Forza Italia mi sembra che si parli di posti e non di cose da fare. Il lavoro della Camera oggi è incastrato non sul Covid o sulla cig, ma sulla cancellazione dei dl sicurezza: questo non è rispondere all’appello del presidente Mattarella». E Salvini ha anche parlato di «ambiguità» del Cavaliere…

SALVINI VS BERLUSCONI: “FI-GOVERNO, NON VOGLIO PENSARE A SCAMBIO DI INTERESSI”

«La gente ci chiede di collaborare e risolvere, abbiamo presentato un mega taglio dell’Iva sostenibile. Noi di questo vorremmo parlare come Centrodestra, leggo invece sui giornali che si parla di legge elettorale, di equilibri e di rimpasti», ha aggiunto Salvini sul caso Berlusconi, per poi soffermarsi sul capitolo Mediaset: «Non voglio poi pensare a scambi di interessi politici e aziendali, perché Mediaset è una grande azienda che va tutelata come tutte le aziende italiane, piccole o grandi. Non ha bisogno di aiutini e non voglio pensare che ci siano scambi di interessi e di favori su questo punto di vista, sono convinto che non sia così». Più soft al momento la posizione di FdI, anche se Giorgia Meloni a L’aria che tira ha messo in risalto la differenza di trattamento riservata dal Governo a Forza Italia. Ma per la Meloni si tratta di un tentativo dell’esecutivo di spaccare l’opposizione: «Più è divisa un’opposizione forte e più restano in sella, ma non credo che Berlusconi ci cadrò».



© RIPRODUZIONE RISERVATA