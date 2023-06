Samantha Curcio contro Jessica Antonini: “Arrogante, sempre a giudicare”/ Sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, contro Jessica Antonini dopo il suo attacco a Giulia Cavaglià

L’annuncio della rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri ha innescato una serie di commenti e accuse che hanno fatto il giro del web. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha rivelato che il fidanzato l’avrebbe tradita, è finita nel mirino di numerose critiche, come quella del suo ex Manuel Galiano e dell’ex tronista Jessica Antonini. Le dure parole di quest’ultima hanno però diviso il web, tra chi concorda con lei e chi invece la accusa di ipocrisia. In questo gruppo figura anche l’ex tronista Samantha Curcio, che ha infatti lanciato a Jessica Antonini una pesante stoccata.

Attraverso alcune Instagram stories,Samantha Curcio, come riporta Isa e Chia, ha accusato Jessica non solo di comprare follower, ma di essere sempre pronta a criticare altre donne. “Qualche tempo fa delle ragazze che mi seguono mi mandarono degli screenshot per farmi notare che una ragazza comprava i followers… Perché saliva di 25mila followers al giorno… Wow.”, ha esordito l’ex tronista. Poi ha aggiunto: “Io non l’ho mai conosciuta, non la seguivo, di me disse che io sui social faccio Santa Maria Goretti solo perché mi piace delle dirette con delle specialiste perché ne traggo beneficio anche io. Lei non sa che io ho iniziato a fare volontariato a tredici anni.”

Samantha Curcio contro Jessica Antonini: “Sempre pronta a giudicare tutto e tutti”

Samantha Curcio ha quindi accusato Jessica Antonini di avere “sempre con il dito pronto, sempre con questa arroganza, questa tracotanza, a giudicare tutto e tutti…”, e ancora “Soprattutto si sente autorizzata a criticare tutte le altre ragazze che, come lei, hanno semplicemente partecipato ad un programma televisivo.”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha quindi concluso il suo sfogo con un monito: “Infine, penso che bisognerebbe avere il rispetto e la lungimiranza di capire che molto spesso, come nel mio caso, le persone non rispondono perché danno priorità ad altre cose nella vita.”

