Sanremo 2023, Anna Oxa contro le critiche/ “Analfabeti, fatevi seguire da esperti”

Sanremo 2023, in molti criticano l’esibizione di Anna Oxa: “Il testo non era ben comprensibile…”

Ieri il countdown è finalmente terminato, le luci dell’Ariston si sono accese e ha preso il via il Festival di Sanremo 2023. La prima cantate in gara a esibirsi è stata la mitica Anna Oxa che è tornata sul prestigioso palco dopo ben dodici anni con la sua nuova canzone Sali (Canto dell’anima), brano dal significato profondo, scritto a più mani con Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, Kaballà e Fio Zanotti. Analizzando il testo della canzone si capisce che è una chiara critica alla società odierna dove la superficialità sembra essere la parola d’ordine insieme alla falsità e cattiveria. Anna Oxa invita così a liberarsi dalla quotidianità, fatta di bugie, e raggiungere il proprio io più profondo, vero e autentico.

ANNA OXA, SALI (CANTO DELL'ANIMA) A SANREMO 2023/ Pubblico diviso: le critiche

Se tanti sono stati i commenti positivi, altrettanti però quelli negativi, uno in particolare è andato per la maggiore: ahimè il testo non era affatto comprensibile, molti non hanno capito proprio le parole e non hanno così potuto cogliere il significato profondo della canzone. Anna Oxa ha voluto subito dire la sua in merito e rispondere alle varie critiche, armata di smartphone, ha pubblicato uno “scottante” post Instagram di risposta…

TESTO “SALI (CANTO DALL'ANIMA)”, CANZONE ANNA OXA/ Inno alla libertà dell'anima

Sanremo 2023, Anna Oxa si difende dalle critiche con un simpatico post: “Siamo solidali con chi ha fatto fatica a comprendere il testo…”

Così che, Anna Oxa, dopo le aspre critiche ricevute per la sua esibizione al Festival di Sanremo 2023, ha voluto dire la sua con un simpaticissimo post Instagram. La cantante ha infatti pubblicato una foto in cui si legge: “L’analfabeta funzionale sa leggere e scrivere ma no sa trarre da queste abilità informazioni o spunti utili: non comprende il senso di un teso, non costruisce analisi articolare, paragona il mondo solo alle sue esperienze dirette”.

Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, chi sono gli ex mariti di Anna Oxa/ Amori e divorzi

Ma non finisce qui la donna ha voluto scrivere anche una didascalia di accompagnamento alla simpatica foto: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell’anima). Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”. Che dire? Che aplomb che ha la Oxa!













© RIPRODUZIONE RISERVATA