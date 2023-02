Sanremo 2023: litigio tra Ultimo e Fedez?/ Non si presenta a Muschio Selvaggio

L’edizione del 2023 del Festival di Sanremo è partita da pochissimo, ma come d’abitudine sono subito iniziati anche i primi misteri. L’ultimo riguarda Ultimo, che avrebbe rifiutato di comparire all’interno del podcast di Fedez e di Luis Sal, Muschio Selvaggio. Sulla vicenda c’è una certa aura di non detto, mentre anche il maestro Beppe Vessicchio, sulle note della sigla di C’è posta per te, ha rivolto un appello ad Ultimo, facendo rabbuiare Fedez.

Ultimo e il primo giallo a Sanremo: cosa è successo con Muschio Selvaggio

Procediamo per ordire per comprendere al meglio questo particolare giallo su Ultimo che sta già interessando l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Muschio Selvaggio, il celebre podcast diretto da Fedez e da Luis Sal, in occasione del festival della musica italiana si è trasferito proprio a Sanremo, sbarcando anche per la prima volta in televisione, in diretta su Rai 2.

Dallo studio di Muschio Selvaggio allestito nei pressi di Sanremo, Fedez e Luis Sal hanno deciso di ospitare gli artisti in gara durante il Festival. Tra gli ospiti, ovviamente, doveva figurare anche Ultimo, che tuttavia avrebbe rifiutato l’invito, senza dare spiegazioni a nessuno. In diretta poco prima dell’inizio della primissima serata del Festival di Sanremo 2023, inoltre, Fedez avrebbe, con Tananai ospite, fatto una battuta su Ultimo. “L’anno scorso”, ha commentato, “Tananai è arrivato ultimo, ma Ultimo non può arrivare Tananai“, una battuta particolarmente diffusa negli ultimi giorni sui social, ma che avrebbe dato la possibilità di lanciare un appello proprio ad Ultimo perché si presenti a Muschio Selvaggio.

L’appello ad Ultimo di Beppe Vessicchio

L’onore, o forse l’onere, di fare l’appello ad Ultimo perché si presenti al Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal nella sua edizione su Sanremo 2023, è spettato al maestro Beppe Vessicchio. Sulle note della celebre sigla del programma C’è posta per te, il maestro si è rivolto direttamente ad Ultimo: “Fedez mi riferisce che non vuoi venire a Muschio Selvaggio, ma probabilmente non puoi”. Fedez riprende subito Vessicchio, sottolineando che “Ultimo non vuole venire“. Vessicchio ha provato ulteriorimente a smorzare l’umore, ripetendo che magari Ultimo era impossibilitato a presenziare, ma la nota di tristezza sul volto di Fedez non è affatto passato inosservato. Ed il primo mistero di Sanremo 2023 è servito, chissà cosa è successo.











