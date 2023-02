Sanremo 2023, perché non c’è la categoria Nuove Proposte/ I Giovani in gara con i Big

Il Festival di Sanremo 2023 ha rappresentato una piccola svolta, sotto certi punti di vista, rispetto alle sue edizioni precedenti. Per la prima volta, infatti, si esibiranno 28 artisti, invece dei “classici” 22, mentre è anche sparita la categoria Nuove Proposte. Queste, nei precedenti anni erano gli artisti vincitori di Sanremo Giovani, che si esibivano durante le diretta classica del Festival, ma in un palco secondario, allestito all’esterno dell’Ariston, gareggiando in una loro personale edizioni del contest canoro.

Sanremo 2023: perché non c’è la categoria Nuove Proposte

Insomma, questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2023 sembra essere permeata dalle novità, mentre in molti si chiederanno che fine ha fatto la categoria Nuove Proposte. La decisione è arrivata direttamente dal direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus, che per la prima volta nella storia del Festival ha deciso di includere i Giovani nella gara contro i Big. Quello che poteva apparire, dunque, come uno smacco, ovvero eliminare la categoria Nuova Proposte dal Festival di Sanremo 2023, in realtà nasconde una vera e propria opportunità mai concessa prima di oggi. Infatti, gli artisti che hanno vinto Sanremo Giovani gareggeranno al fianco di Big parecchio noti, probabilmente riuscendo a ritagliarsi una maggior visibilità di quella offerta dal palco secondario, ed addirittura arrivando anche a vincere l’edizione 2023 del più importante e noto festival musicale italiano, ovvero Sanremo.

Chi sono i 6 Giovani di Sanremo 2023

I nomi degli artisti che si esibiranno durante il Festival di Sanremo 2023 sono stati resi noti già da settimane e agli osservatori più attenti non saranno sfuggiti i nomi dei 6 Giovani scelti da Amadeus per gareggiare contro i Big. Scelti tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani, saranno gIANMARIA con la sua canzone Mostro, Colla Zio con Non mi va, Shari con Egoista, Olly che canterà Polvere, Sethu e la sua Cause perse e Will con Stupido. Contro i Giovani, infine, si susseguiranno sul palco del Festival di Sanremo 2023 anche i Big: Anna Oxa (Sali), gli Articolo 31 (Un bel viaggio), Ariete (Mare di guai), Collapesce e Dimartino (Splash), Coma_Cose (L’addio), Elodie (Due), Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), Giorgia (Parole dette male), I Cugini di Campagna (Lettera 22), Lazza (Cenere), LDA (Se poi domani), Leo Gassman (Terzo cuore), Levante (Vivo), Madame (Il bene nel male), Mara Sattei (Duemilaminuti), Marco Mengoni (Due vite), Modà (Lasciami), Mr. Rain (Supereroi), Paola & Chiara (Furore), Rosa Chemical (Made in Italy), Tananai (Tango) e Ultimo (Alba).

