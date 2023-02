Sanremo 2023, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Gli ospiti della quarta serata

Festival di Sanremo 2023, siamo ormai nel vivo della kermesse! Questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, il pubblico attende con ansia la serata cover sul palco dell’Ariston. Sarà però possibile seguire altre due esibizioni collaterali e parallele di due artisti amati dal pubblico italiano e che hanno già riscosso notevole successo durante i precedenti Festival. Anche quest’anno, infatti, Sanremo 2023 prevedere esibizioni al Suzuki Stage, in Piazza Colombo nelle vicinanze dell’Ariston, e sulla nave da crociera Costa Smeralda attraccata nel porto della città.

Questi eventi collaterali sono a disposizione dei telespettatori con collegamenti in diretta, mentre l’accesso in presenza è riservato solo ad alcune persone. In particolare, nella giornata di oggi c’è stato un leggero cambio di programma per quanto riguarda le esibizioni alla Costa Smeralda, dopo l’annuncio che Guè Pequeno si sarebbe esibito il 9 anziché il 10 febbraio. Oggi quindi in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci saranno La Rappresentante di Lista e, ancora una volta, i Gemelli di Guidonia. Invece saranno Takagi & Ketra a esibirsi per il pubblico della Costa Smeralda.

Sanremo 2023, quarta serata: cover ed esibizioni al Suzuki Stage e alla Costa Smeralda

Anche questa quarta serata di Festival di Sanremo si conferma dunque ricca di eventi collaterali che non mancheranno di stupire e coinvolgere sia il pubblico presente in diretta sia i telespettatori comodamente seduti nelle loro case. Il Suzuki Stage in Piazza Colombo e la nave da crociera Costa Smeralda mostrano ancora una volta un programma capace di arricchire l’evento principale, che nella serata di oggi vedrà come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi l’attrice Chiara Francini.

Questa quarta serata di Sanremo 2023 sarà interamente dedicata alle cover, ma vedrà anche la comparsa sul palco del cast di “Mare Fuori”. Le esibizioni questa volta saranno votate dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e, naturalmente, dal pubblico a casa tramite il televoto che peserà per il 34%. Gli artisti in gara dovranno conquistare l’affetto del pubblico e delle Giurie con un brano da loro scelto nel repertorio che spazia dagli anni Sessanta fino al Duemila, una novità assoluta di quest’anno. E ciascuno di loro dovrà essere obbligatoriamente affiancato da ospiti italiani oppure internazionali.

