Sanremo 2023, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Ospiti ed esibizioni prima serata

Si apre ufficialmente il Festival di Sanremo 2023, in un’attesissima prima serata che non si aprirà soltanto al palco dell’Ariston ma coinvolgerà anche quest’anno il Suzuki Stage in Piazza Colombo e la nave da crociera Costa Smeralda, attraccata al porto di Sanremo. I telespettatori da casa potranno seguire tutti gli eventi grazie ai numerosi collegamenti che verranno effettuati nel corso della serata.

Oggi martedì 7 febbraio al Suzuki Stage, in Piazza Colombo nei pressi dell’Ariston, gli spettatori potranno assistere all’esibizione di Piero Pelù con l’esecuzione di ‘Gigante’. Chi invece sarà presente sulla nave Costa Smeralda potrà assistere alla performance del rapper Salmo. Entrambi gli eventi saranno a disposizione anche del pubblico da casa, che potrà seguire sia l’evento principale in corso all’Ariston sia le esibizioni al Suzuki Stage e sulla Costa Smeralda.

Sanremo 2023, chi si esibisce al Suzuki Stage e alla Costa Smeralda: tutti i nomi

A co-condurre questa prima serata di Festival al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, salirà sul palco l’attesissima Chiara Ferragni. Al di fuori dell’Ariston, però, il programma di esibizioni non si esaurisce solo con la giornata di oggi, ma prosegue per tutti e cinque i giorni del Festival Sanremo 2023! Presso il Suzuki Stage in Piazza Colombo sono infatti programmati i seguenti ospiti in questo ordine: dopo Piero Pelù sarà il turno di Nek e Francesco Renga, Annalisa, La Rappresentante di Lista e infine Achille Lauro. Per i passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda invece sono in programma non solo Salmo ma anche altri grandi nomi del panorama musicale italiano quali Fedez, Guè Pequeno e Takagi & Ketra.

Anche quest’anno dunque il Festival di Sanremo è pronto a entrare nelle case degli italiani e a regalare ai telespettatori il meglio della musica del nostro Paese, tra grandi nomi del passato e gli artisti che invece si stanno affermando in questi ultimi anni. Le canzoni in gara sono ventotto, di cui quattordici saranno presentate nella prima serata e le restanti quattordici durante la seconda serata di Festival. Come novità assoluta di Sanremo 2023, nella serata finale si esibiranno ben cinque canzoni finaliste prima che sia infine proclamato il vincitore (o la vincitrice) di questo 73esimo Festival di Sanremo.











