Saretta, tentatrice di Temptation Island 2024: il corteggiamento sfrenato di Antonio

Nuovo appuntamento con Temptation Island 2024, questa sera su Canale 5, e si riaccendono nuovamente i riflettori sulla coppia composta da Antonio Maietta e Titty Scialò. I due sono messi in crisi dal sempre più insistente avvicinamento del ragazzo a Saretta, una delle tentatrici del villaggio dei fidanzati, con la quale ha instaurato un rapporto di grande complicità arrivando anche a sbilanciarsi in maniera importante nelle ultime puntate.

Saretta sembra aver fatto davvero breccia nel cuore di Antonio, che si sarebbe infatuato di lei e l’ha dimostrato in molteplici occasioni; dalla forma di gelosia che manifesta quando la tentatrice si avvicina ad altri fidanzati, agli abbracci e sguardi che i due si scambiano sotto gli occhi di Titty che, dall’altro lato, è sempre più infuriata per gli atteggiamenti del suo compagno. Antonio, entrato nel programma per mettere alla prova la sua relazione con Titty, sembra ora invece completamente focalizzato sulla presenza di Saretta al suo fianco.

Saretta si distacca da Antonio, Titty furiosa con il fidanzato

Nelle precedenti puntate di Temptation Island 2024 Antonio Maietta si è spinto oltre, arrivando a dichiararsi a Saretta. Il ragazzo è attratto da lei e intende corteggiarla, ma la single sembra restia a lasciarsi andare e sottolinea che preferirebbe vederlo impegnato a salvare la relazione con Titty Scialò: “Io vorrei che tu risolvessi i problemi per cui sei venuto qua“. E, nella puntata della scorsa settimana, la tentatrice gli ha anche rifilato un sonoro due di picche: “Non c’entro niente con voi, sono cose che dovete risolvere voi due“. E, gelandolo, ha aggiunto: “Io per ora dico che sento solo complicità”.

Se da un lato Saretta ha cercato di farlo ragionare, dall’altro lato del villaggio Titty ha assistito all’ennesimo corteggiamento del fidanzato alla tentatrice e ha sbottato durante il falò, gettando l’anello di fidanzamento nel fuoco.