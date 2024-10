Temptation Island 2024, Antonio si dichiara alla single Saretta: ma lei da un due di picche: “Non lo so”

La puntata di questa sera, martedì 1 ottobre 2024, di Temptation Island 2024 continua con la coppia formata da Titty e Antonio. Lei è furiosa per il modo in cui il suo fidanzato si comporta con la single Saretta, Antonio arriva persino a confessarle di essere geloso di lei ed a dirle: “Io se fossi al tuo posto, con un ragazzo fidanzato spererei che si lasciassero.” Tuttavia mentre Antonio è palesemente preso da Saretta, quest’ultima non riesce a nascondere un certo fastidio nei suoi confronti. La single dichiara che lui partecipa al reality per cercare di risolvere i problemi con la sua ragazza: “Io vorrei che tu risolvessi i problemi per cui sei venuto qua.”

Alle continue insistente la single Saretta prima gli confessa: “Non c’entro niente con voi sono cose che dovete risolvere voi due.” E poi, in maniera molto garbata, la single Saretta rifila un clamoroso due di picche ad Antonio. Quest’ultimo si dichiara: “Io ti sto corteggiando” La ragazza si mantiene sostenuto e per questo lui la incalza: “Perché non ti sbilancia? Perché rimani su le tue?” “Ma cosa devo dire ad un ragazzo fidanzato?” replica Saretta. Successivamente l’atmosfera si fa più calda ed Antonio si sbilancia ancora di più con la single scrivendole su una sdraio un domanda a cui Saretta risponde dando un clamoroso palo ad Antonio: “Non le fare ste domande, non lo so… Queste cose si vedono con calma…Io per ora dico che sento solo complicità”

Nella puntata in onda questa sera di Temptation Island 2024, Antonio non demorde con Saretta, gli piace e spera che possa nascere qualcosa: “Se tu avessi fatto questa domanda a me io ti avrei risposto di Si.” ha incalzato Antonio continuando: “Ma se io non fossi stato fidanzato mi avresti detto di si?” A questo punto Saretta si è infastidita: “Ho capito la domanda e ti ho detto Non lo so. Tu mi avresti risposto diversamente? Ognuno dà le sue risposte.” Nel frattempo Titty guardando il video è esplosa arrivando a gettare l’anello nel fuoco.