Sciopero dei treni oggi, 6 luglio 2024: info e orari/ Stop anche ai mezzi pubblici Atm a Milano

Ve lo abbiamo annunciato più volte nel corso degli ultimi giorni e a ridosso dell’agitazione possiamo confermarvi che non c’è stata nessuna precettazione per lo sciopero dei treni previsto per 24 a partire da oggi – sabato 6 luglio 2024 – e fino alla tarda sera di domenica 7 luglio 2024: coinvolte tutte le maggiori aziende ferroviarie del nostro paese, a partire dal personale tecnico di Ferrovie dello Stato (il gruppo FS), per arrivare fino ad autisti e controllori di Trenitalia, Tper e Trenord. Due gli aspetti singolari dello sciopero dei treni di oggi: il primo è rappresentato dalla durata – per ora un caso unico in tutto il 2024 – e il secondo dal fatto che si collegherà anche ad un’analoga agitazione che coinvolgerà il personale Atm, l’azienda che gestisce i mezzi pubblici di Milano.

Partendo dalle ferrovie: lo sciopero treni indetto dalla sigla Usb Lavoro Privato durerà per ben 24 ore, a partire dalle 21:00 di questa sera, 6 luglio 2024, e fino allo stesso orario domani, domenica 7 luglio 2024; mentre trattandosi di un fine settimane – fanno sapere dal sindacato – non sono previste fasce di garanzia per i treni coinvolti nello sciopero. Ad attenuare leggermente l’agitazione ci pensa Ferrovie dello Stato che in una nota ricorda che gli ultimi scioperi delle sigle minori non si è mai registrato un gran numero di adesioni e – fermo restando che il quadro completo è impossibile da prevedere – non ci si aspettano “importanti ripercussioni” sul servizio.

Ma oltre allo sciopero dei treni, i pendolari non faranno neppure in tempo a fare i conti con i disagi e con il progressivo ritorno alla normalità dopo lo stop di oggi che domani – lo ripetiamo: domenica 7 luglio 2024 – si fermeranno anche i mezzi pubblici di Milano gestiti dalla Atm; questa volta per volontà della sigla Orsa Trasporti Autoferro Tpl. L’agitazione è stata indetta a partire dalle ore 22 di domenica per un totale di 4 ore fino alle 2 di notte di lunedì 8; e similmente allo sciopero dei treni neppure in questa fascia oraria saranno previste corse garantite.

Insomma, l’estate parte a dir poco nel peggiore dei modi, con uno sciopero treni su larga scala che potrebbe rendere difficile per migliaia di viaggiatori raggiungere le destinazioni turistiche con i tanti treni del servizio pubblico, oppure anche i luoghi di lavoro nel milanese; così come potrebbero essere centinaia gli studenti fuori sede bloccati per un paio di giorni nelle città in cui frequentano l’Università.











