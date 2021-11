Selvaggia Lucarelli/ “Mio figlio Leon? Vivevamo nel terrore, oggi mi sono perdonata”

Selvaggia Lucarelli dopo aver raccontato la storia del suo amore tossico ha svelato come ha reagito il figlio Leon: “E’ cominciata quando lui era piccolissimo, aveva 2 anni e mezzo, tutta la prima parte l’ha rimossa”, ha spiegato. “Ricorda la casa come un po’ la casa dell’orrore dove dormiva nel sottoscala perché non doveva rovinare l’estetica di quest’uomo, il fatto che non potesse sporcare”, ha aggiunto. Ancora oggi se gli cade un pezzo di pane per terra, ha aggiunto la Lucarelli, “per istinto chiede scusa. Secondo me è una eredità di quel periodo in cui tutti vivevamo nel terrore”.

Leon ha sentito il podcast: “Lui è molto sarcastico e divertente, ha detto ora si spiega perché sono così mamma”, ha sorriso la giornalista. La Lucarelli ha spiegato di essersi sentita in colpa anche nei confronti del figlio, oggi si è perdonata perché le è capitato qualcosa di grande che non poteva controllare, “mi faccio una carezza perché sono di essere stata malata e allo stesso tempo mi guardo con tenerezza, mi sono fatta un po’ pena. La sensazione oggi è che ho fatto tante scemenze ma c’era qualcosa che aveva un controllo totale su di me”, ha chiosato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

“Ero una dipendenza affettiva: 4 anni per disintossicarmi”

Spazio brevemente alla sua presenza nella giuria di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha commentato: “C’è un bel clima, così bello che a volte è un problema per la trasmissione”. L’attenzione si è poi concentrata sul suo ultimo libro, “Crepacuore”, si racconta senza filtri, perché racconta al mondo di essere vulnerabile. “Ero una dipendente affettiva nel senso che la mia relazione era la cosa più importante della mia vita, e oltre quello non c’era nulla se non macerie, rovine, cose che abbandonavo, persone a cui mentivo, ambizioni abbandonate, autostima sotto i piedi. Per me quella relazione era il fulcro attorno alla quale ruota la mia vita”.

Quella storia è durata 4 anni tra tira e molla continui, ma sono stati “4 anni di sofferenza intensissima, come essere dipendenti dall’alcool e dalla droga. Io ci ho impiegato altri 4 anni per riprendermi, è stato un investimento enorme nella mia vita. Uscirne è stata una vera e propria disintossicazione”, ha aggiunto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Selvaggia Lucarelli si racconta da Francesca Fialdini

Selvaggia Lucarelli è stata oggi ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera. “Se mi butterò in politica? No, neanche lontanamente, credo che si possa fare politica senza entrare in politica”, ha subito esordito. La giornalista non si è detta permalosa: “Mi passa subito”, ha ammesso, “Non sono vendicativa, il senso della vendetta è qualcosa che ti inchioda”, ha proseguito. “Non credo al karma come vendetta che viene a chi ha un conto in sospeso col proprio destino”, ha aggiunto. La Lucarelli si è definita una donna molto romantica ed emotiva: “Come lo dimostro? Tutti i giorni, in tutti i modi”, ha spiegato.

Quando ad esempio pensa al percorso tra lei e il compagno Lorenzo Biagiarelli, si commuove: “Sembravamo due destinati a mollarsi dopo una settimana, ma se penso a questo ed a quanto sono stati in discesa questi sei anni, mi commuovo, così come se penso a mio figlio”. Selvaggia è certamente una donna molto coraggiosa. Lo dimostra con il lavoro che fa e con la voglia di conoscere sempre la verità. Selvaggia è anche una mamma, pensa mai alle conseguenze? “Solo una volta mio figlio Leon è venuto e mi ha detto ‘ma chi te lo fa fare, smettila!'”, ha svelato la giornalista. “Per me questa domanda è stata importante perché gli ho spiegato che voglio un mondo migliore e che lo faccio anche per lui”. Come mai Selvaggia Lucarelli pubblica spesso i messaggi dei suoi haters? Ogni tanto lo faccio perché credo che sia educativo e distruttivo”, ha spiegato, “Io voglio che capiscano che nella mia vita qualcosa succede”. Alcuni, ha aggiunto, riescono ad insinuarsi nei suoi angoli di fragilità, infierendo e modificando gli insulti. Lei, con la sua azione tenta di fargli fare un bagno nella realtà portandoli talvolta anche in tribunale, ma “molto raramente” perché solo dispendiose, in termini economici e di tempo. Chi l’attacca maggiormente? “Chi ha paura dei pensieri netti e cristallini”, ad esempio, ma anche “coloro che praticano l’odio come sport quotidiano”.

Selvaggia Lucarelli ed il suo ruolo a Ballando con le Stelle

Non poteva mancare il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli non manca di essere molto critica nel corso dello show di Milly Carlucci: “Con personalità importanti lo scontro è più facile e prevedibile”, ha commentato. “Bisogna però capire quanto di genuino ci sia nel reagire ad una critica”, ha però precisato. Rispetto alla querelle con Morgan ed alle sue scuse sui social, ha commentato: “Non erano delle scuse quelle”.

A suo dire, se Morgan vuole che le sue scuse siano accettate bisogna che chieda scusa: “Sa di aver detto delle cose molto pesanti, molto, su di me in presenza di altre persone, miei colleghi giornalisti”, riferendosi a quanto accaduto dietro le quinte ed a presunti epiteti contro la donna. “Si deve smettere con questa beatificazione”, ha aggiunto, ribadendo di aver accolto con gioia il cantante. Poi però improvvisamente una sua battuta si sarebbe trasformata in una tragedia. Rispetto alle parole della mamma di Morgan a Domenica In, Selvaggia ha proseguito: “Quindi io sono la donna crudele segnata dalla vita”, ribadendo invece di aver avuto degli anni bellissimi, “ma in quanto donna ho il dovere della dolcezza e dell’accoglienza nei confronti del figlio”, svelando che in realtà non l’ha mai conosciuta.



