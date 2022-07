Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle?/ Interviene sui social e svela…

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio: svelato il suo futuro a Ballando con le stelle

Prosegue imperterrita la programmazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via dal prossimo autunno in prima serata su Rai1. Milly Carlucci è impegnata nella ricerca dei giusti concorrenti da inserire in un cast che, anche quest’anno, si rivelerà sorprendente e ricco di tanti nomi. Intanto, nelle ultime settimane, il gossip ha spesso vociferato anche sulla giuria e, in particolare, su Selvaggia Lucarelli. Se Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto hanno detto “sì” alla riconferma, il futuro della giornalista nel dance show non appariva così scontato.

Selvaggia Lucarelli accusa di sessismo Salmo/ E' scontro: "La schifosa battuta..."

Sino a poche ore fa, quando la stessa Lucarelli ha sciolto ogni riserva intervenendo sul proprio profilo Instagram e confermando ufficialmente la sua partecipazione anche per quest’anno. Uno scatto e un messaggio ai fan per annunciare la grande notizia: “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone!“.

SELVAGGIA LUCARELLI/ "Ho avuto il Covid, oggi senza buonsenso morti in più"

Ballando con le stelle tra giuria e concorrenti: rumors e conferme

Ballando con le stelle avrà così ancora uno dei suoi giudici di punta, sempre pronta ad alimentare dinamiche e confronti con la sua schiettezza e la sua verve ironica e pungente. La conferma di Selvaggia Lucarelli ha così spento ogni rumors e indiscrezioni, che avevano già visto in Costantino Della Gherardesca o Giancarlo Magalli i suoi possibili sostituti. Milly Carlucci può dunque puntare sulla sua giuria di fiducia, che ormai da anni la accompagna in tv.

La conduttrice è attualmente alla ricerca delle grandi stelle pronte a cimentarsi a passi di danza. Oltre alla ormai confermata Iva Zanicchi, sono tanti i nomi circolanti sul web nelle ultime settimane: l’ultimo è quello di Gabriel Garko, ma ci sarebbero anche Marta Flavi e Nancy Brilli, oltre alla fresca suggestione Eva Robin’s. L’intenzione della Carlucci è quella di replicare il grande successo della scorsa edizione, condita da un cast bomba e da ottimi ascolti.

Selvaggia Lucarelli ci sarà a Ballando con le Stelle?/ I nomi dei possibili sostituti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)













© RIPRODUZIONE RISERVATA