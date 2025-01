Grande Fratello, Angela Melillo attacca Shaila Gatta e difende Stefania Orlando: “Mi ha dato fastidio”

Giovedì scorso è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello caratterizzata da uno scontro acceso tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, l’ex Velina non si è fatta scrupoli ed è arrivata persino a tirare in mezzo il matrimonio ormai finito dalla conduttrice con l’ex marito Simone Gianlorenzi urlando: “Noi non duriamo? Il tuo matrimonio non è durato”. Tale frase immediatamente ha scatenato pesanti critiche e attacchi feroci sul web e contro Shaila è intervenuta anche una grande amica di Stefania, Angela Melillo con un duro attacco.

Grande Fratello, Javier e Mariavittoria ai ferri corti/ "Le voglio bene, ma non ha personalità"

Nel dettaglio Angela Melillo ha asfalatato Shaila Gatta al Grande Fratello ma senza cadere nella volgarità e maleducazione. Dopo aver premesso di voler parlare di ‘una cosa che mi ha dato molto, molto fastidio” la shoawgirl ha aggiunto: “Ma per quale motivo tu devi andare a toccare, nell’intimo più profondo di una persona, a toccare quei suoi tasti che noi tutti conosciamo, perché lei si è aperta al Grande Fratello e ha raccontato la storia del suo matrimonio. Quindi, se tu, cara Shaila, vai a toccare quelle corde, evidentemente non hai cose da recriminare a Stefania.”

Grande Fratello, Alfonso D'Apice attacca Helena Prestes/ "Pensi solo a te stessa, non fai bene alla Casa"

Shaila Gatta attaccata da Angela Melillo: “Non sai di cosa parlare”

Angela Melillo, in un video pubblicato su X visibile alla fine dell’articolo, si è mostrata molto dura nei confronti di Shaila Gatta. Ha rivelato che l’ex Velina non avendo altri appiggli per attaccare la sua amica Stefania Orlando, ha toccato tasti molto delicati come la fine del suo matrimonio in maniera poco corretta, e non è tutto perché alla fine la Melillo ha lanciato anche una frecciata a Shaila agurandole di arrivare a sessant’anni con la stessa grinta ed energia, oltre che bellezza, di Stefania e di altre sue amiche e colleghe coetanee: “Sono bellissime, hanno una grande carica di vita, forse anche più della tua. Perché bisogna vedere, poi finito il Grande Fratello… ma questo è un altro discorso. Buona vita”.

Quanto ha guadagnato Luca Calvani al Grande Fratello?/ Le cifre annotate in un diario: bomba nella Casa