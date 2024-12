Nelle ultime ore al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è confidato con Mariavittoria Minghetti sulla questione Shaila Gatta, e ancora una volta ha rivelato parti di sè che il pubblico non conosceva. Una volta conclusasi la relazione con l’ex velina, il ragazzo ha parlato alla coinquilina medico e le ha spiegato di soffrire ancora per la ex, anche se è convinto di non essere la persona giusta per lei. Il ragazzo ha poi svelato di aver deciso di mettere un punto a quel rapporto dopo aver sentito le parole della mamma di Shaila.

La donna, durante la puntata diciannove del Grande Fratello, si è sfogata con sua figlia ritenendosi delusa da quanto successo, cosa che chiaramente ha sconvolto Shaila Gatta. Luisa, sua madre, ha svelato di vedere il giovane solo interessato al reality, ma senza sentimenti nei confronti della ragazza. Non solo, mamma Luisa si è detta anche felice che lui avesse messo un punto al rapporto. Da quel giorno, nonostante i due restino distaccati, trapela della sofferenza soprattutto da parte di Lorenzo Spolverato, che ha dunque deciso di sfogarsi con Mariavittoria.

Lorenzo Spolverato sta cercando di superare la brusca rottura con Shaila Gatta. Dopo alcune settimane di frequentazione, infatti, i due hanno optato per non frequentarsi più per la gioia della mamma di lei. “Sto soffrendo quanto lei” ha spiegato Lorenzo alla coinquilina medico, che giustamente gli fa notare un’incoerenza: è stato lui a mettere un punto a quella relazione, e dunque queste sono le conseguenze. Mariavittoria nota però che il ragazzo è ancora innamorato dell’ex velina: “Perchè non vai a riprendertela?” gli chiede.

Il gieffino risponde di non essere convinto, e di vederla troppo simile a sua madre. “Non ti dico che hanno un atteggiamento sbagliato, perché loro sono così, ma lei a livello di idee è come sua madre“, ha detto Lorenzo Spolverato all’amica: “A me fa male vedere che lei ride e scherza con Javier, tanto che ho iniziato a dubitare del suo dolore. Io credo che lei non stia soffrendo quanto me.” Secondo Mariavittoria, però, l’apparente menefreghismo di Shaila sarebbe dovuto solo e soltanto al suo modo di superare le difficoltà, e soprattutto, secondo lei le loro personalità sono troppo simili. “Vi tarpavate le ali a vicenda”, dice, “perché avete due tipi di personalità che hanno bisogno di emergere”.

