Silvia Tirado e Gabriele Pippo/ Falò di confronto in arrivo? (Temptation Island Vip)

Silvia Tirado e Gabriele Pippo appena entrati a Temptation Island Vip già al falò di confronto?

Silvia Tirado e Gabriele Pippo sono due nuovi concorrenti di Temptation Island Vip 2019. La coppia, infatti, è entrata dopo l’uscita dal programma di Ciro Petrone e la fidanzata Federica che sono stati eliminati dal programma per non aver rispetto le regole del gioco. Al loro posto è arrivata un’altra coppia di “vip”, anche se in molti si sono chiesti chi fossero davvero. Gabriele Pippo è il figlio di Pippo Franco, attore, cantante, cabarettista e conduttore televisivo di successo, mentre Silvia Tirado è una influncer e modella. I due entrati, separatamente nel villaggio dei single, hanno cominciato ad avvicinarsi ai tentatori e alle tentatrici e forse qualcosa è successo considerando la reazione del figlio d’arte mostrata in anteprima sul profilo Instagram del programma.

Gabriele Pippo sconvolto da Silvia Tirado: cosa è successo?

Nel video pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island Vip 2019 è stato mostrato Gabriele Pippo provato. Cosa è successo? Possibile che il figlio di Pippo Franco abbia ricevuto un video nel pinnetu sul comportamento della fidanzata? Sembrerebbe proprio di si considerando i commenti degli amici del villaggio. Nella clip si sente una voce fuori campo dire “Respira” al figlio di Pippo Franco. Cosa è successo? Possibile che la fidanzata si sia già avvicinata ad un tentatore a solo una settimana dal loro ingresso nel programma? Sicuramente non è facile resistere alle tentazioni, ma per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata di lunedì. Una cosa è certa: Gabriele Pippo è visibilmente provato a quanto visto e potrebbe chiedere subito il falò di confronto con la fidanzata. Andrà davvero così?

Pippo Franco su Gabriele: “è autonomo e fedele”

Intanto in questi giorni il padre Pippo Franco ha rilasciato una lunga intervista a Spy in cui ha parlato del figlio Gabriele e della sua partecipazione al reality show dei sentimenti “Temptation Island Vip 2019”. “Gabriele è autonomo, ha girato il mondo. Raramente lo vediamo e lo sentiamo al telefono neanche tanto spesso” ha detto il conduttore storico del Bagaglino che ha prontamente precisato che la partecipazione del figlio al programma non è legata ad alcun desiderio di voler apparire. Il motivo sarebbe ben diverso come ha dichiarato il padre Pippo: “per cogliere l’opportunità di fare quest’esperienza che arricchisce interiormente”. Parlando poi del rapporto del figlio con la compagna Silvia ha detto: “è estremamente fedele. Non ha mai ceduto alle sciocchezze”.



