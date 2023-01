Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 7 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Nuova estrazione di numeri e simboli vincenti del Simbolotto in programma quest’oggi, sabato 7 gennaio 2023. Le Feste sono ormai archiviate, ma il terzo appuntamento dell’anno con il concorso associato al Lotto potrebbe consentire loro di vivere una sorta di appendice, qualora qualche fortunato giocatore dovesse riuscire a intercettare la sequenza vincente. Per comprendere se le cose andranno esattamente in questo modo, bisognerà aspettare che si manifestino i sorteggi della serata odierna, ma è altresì possibile occupare l’arco di tempo che da essi ci divide andando a scoprire come si gioca al Simbolotto.

Conoscete già le regole? Qualora fosse la prima volta in cui vi approcciate a questa tipologia di gioco, desideriamo rassicurarvi, sottolineando che gli scommettitori saranno chiamati esclusivamente a effettuare la propria giocata al Lotto – sia essa un ambo, un terno o qualsiasi altra combinazione numerica – sulla ruota abbinata al Simbolotto per il corrente mese, vale a dire quella di Bari. Espletato tale passaggio, non rimarrà che consegnare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria per la sua convalida. In alternativa, potrete svolgere la vostra puntata online, nell’area web dedicata sul sito internet del concorso. Ricordiamo a voi tutti che, a quel punto, sarà il sistema – in automatico – a elaborare per voi una combinazione del tutto casuale e gratuita, stampandola sull’estremità conclusiva della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Per ciò che riguarda il capitolo vincite, quanto ci si può portare a casa per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto? La risposta può essere reperita semplicemente leggendo le informazioni riportate sul sito internet del gioco. Giocando semplicemente 1 euro si possono conquistare 10mila euro, a patto che si riescano a indovinare i cinque numeri/simboli vincenti. Detto ciò, se l’impresa non dovesse andare a buon fine, saranno comunque distribuiti premi di minor valore economico, che potranno essere agguantati mettendo a segno 4, 3 oppure 2 punti. In tal senso, ci raccomandiamo con voi tutti, affinché effettuiate costantemente un controllo accurato della vostra bolletta.

Come ultimo step prima di congedarci da voi, analizziamo, mediante un’attenta lettura, la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto troviamo l’8 (braghe), che si fa desiderare da 36 concorsi; seguono il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), in seconda posizione con 25 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione) con 22 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura della nostra top ten, ci imbattiamo nel 5 (mano) e nel 12 (soldato), che non si palesano da 16 turni, nell’accoppiata composta dal 1o (fagioli) e dall’11 (topi), che non si manifesta da 15 sorteggi, e in quella a cui danno vita il 13 (rana) e il 32 (disco), con 13 ritardi totali.











