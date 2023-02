SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 febbraio 2023

Il Simbolotto e le sue estrazioni di simboli e numeri vincenti tornano in scena ancora una volta oggi, giovedì 16 febbraio 2023. San Valentino è già in archivio, ma non è escluso che la Buona Sorte possa baciare la fronte di qualche fortunato scommettitore d’Italia in questa serata invernale. Noi de IlSussidiario.net, incrociando le dita affinché questo scenario si possa concretizzare, abbiamo appuntato la sequenza fortunata e ve la comunicheremo non appena saranno concluse le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 febbraio 2023

Tenete sempre a mente i due pilastri del buon giocatore: scommettere responsabilmente e verificare scrupolosamente le schedine, visto e considerato che la possibilità di cestinare una bolletta vincente è davvero elevata. Adesso, procediamo con la lettura dei numeri e dei simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Rondine (45), la Scala (27), l’Amo (23), la Culla (9), il Lupo (21). (Agg. di Alessandro Nidi)

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 14 febbraio: sogno Jackpot

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI 16 FEBBRAIO 2023: IN ARRIVO NUOVI PREMI DOPO IL LOTTO

Altro giro, altra corsa: nella serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto tornano a palesarsi agli occhi degli scommettitori in una nuova, appassionante estrazione, al cui termine i giocatori sperano di poter allungare le mani su cospicui premi in denaro. Nell’attesa di scoprire gli esiti dei sorteggi odierni, andiamo a riassumere le regole che costituiscono la base di questo concorso, che va in scena tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato).

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 14 febbraio 2023

Iniziamo subito a precisare che il Simbolotto è un gioco associato al Lotto e si basa in tutto e per tutto sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Per giocare, dunque, non bisognerà fare altro che compilare la propria schedina del Lotto con i numeri preferiti, ma questi ultimi dovranno essere giocati sulla ruota di Cagliari, abbinata a tale concorso per l’intero mese di febbraio. Dopo avere portato a termine tale operazione e avere provveduto a convalidare la vostra bolletta, avrete fatto per intero la vostra parte. Giova rammentare che la combinazione che vi sarà assegnata sarà gratuita e casuale e campeggerà nella porzione finale della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Per mezzo di numeri e simboli vincenti del Simbolotto possono essere conquistati riconoscimenti importanti, degni di essere menzionati. Quali sono, a tal proposito, gli importi conquistabili? Con una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila (facendo en plein, ndr). Dopodiché, premi inferiori sono destinati anche a quanti centreranno 4, 3 oppure 2 punti. Ciò che vi consigliamo è effettuare con cura la schedina prima di cestinarla, ricorrendo eventualmente anche agli strumenti di controllo digitale.

Analizzando la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, si scopre che al primo posto della classifica è presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 39 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 33 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 29 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 28 turni, nel 38 (pigna), che non si manifesta da 27 sorteggi, e nel 26 (elmo), che latita ormai da 24 estrazioni. Quindi, spazio al 45 (rondine), al 24 (pizza) e al 16 (naso), con 16, 14 e 12 assenze di fila. Chiude la top ten il tandem a cui danno vita il 33 (elica) e l’1 (Italia), latitante da 10 turni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA