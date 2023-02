Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 14 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE DOPO IL LOTTO?

Oggi, martedì 14 febbraio 2023, si tiene una nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, che i giocatori si augurano possa arricchire le loro tasche e i loro portafogli. Mentre aspettiamo di venire a conoscenza degli esiti dei sorteggi, riepiloghiamo le regole che normano questo concorso, che va in scena tre volte a settimana, regalando grandi emozioni a coloro che inseguono la fortuna.

Cominciamo col dire che il Simbolotto è associato al Lotto ed è imperniato interamente sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Pertanto, per giocare, sarà sufficiente compilare la vostra schedina del Lotto, ma i numeri dovranno essere giocati sulla ruota di Cagliari, abbinata a questo gioco per tutto il mese di febbraio. Eseguita tale operazione e convalidata la vostra bolletta, non vi resterà che attendere la cinquina sorteggiata. La combinazione che vi sarà assegnata sarà gratuita e casuale e sarà elaborata dal sistema. Troverà spazio sulla porzione finale della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono vincere premi interessanti, magari non in grado di stravolgere le vostre esistenze, ma comunque degni di menzione. Per scoprirli, basta consultare il sito internet ufficiale, scoprendo che, con una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila (totalizzando cinque punti su cinque). Poi, premi inferiori sono rivolti anche a quanti avranno il merito di centrare 4, 3 o 2 punti. Il consiglio è quello di controllare con accuratezza la schedina prima di buttarla via, facendo ricorso anche ai mezzi di verifica digitale.

Esaminiamo la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della classifica è presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 38 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 32 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 28 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 27 turni, nel 38 (pigna), che non si manifesta da 26 sorteggi, e nel 26 (elmo), che latita ormai da 23 estrazioni. Quindi, spazio al 34 (testa), al 45 (rondine) e al (24 pizza), con 22, 15 e 13 assenze di fila. Chiudono la top ten il 16 (naso) e il 30 (cacio), latitanti da 11 turni.











