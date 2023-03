Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 16 marzo 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: DOPO IL LOTTO NUOVE VINCITE?

Il Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti, torna con una nuova estrazione oggi, giovedì 16 marzo 2023. Si tratta del secondo appuntamento della settimana corrente con questo concorso e va da sé che gli scommettitori si augurino di tutto cuore che la Dea Bendata possa decidere di premiarli. Mentre restiamo in attesa che vengano svelati gli esiti dell’estrazione, operazione che avverrà unicamente nella serata odierna, leggiamo le norme sulle quali si fonda il Simbolotto.

Bisogna prima di tutto ricordare che il Simbolotto è associato al Lotto ed è fondato sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Per prendervi parte, i giocatori non dovranno fare altro che scegliere i propri numeri preferiti e giocarli al Lotto sulla ruota di Firenze, abbinata al Simbolotto nel mese di marzo. A seguito della convalida della schedina, non vi rimarrà che incrociare le dita e sperare che la buona sorte vi premi. La vostra successione di simboli e numeri sarà assegnata in modo del tutto casuale e gratuito dal sistema e campeggerà sulla porzione conclusiva della bolletta.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ora è finalmente arrivato il momento utile per esaminare la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 26 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 22 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 20 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 18 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 16 sorteggi, e nella coppia formata dal 13 (rana) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 15 estrazioni. Chiudono la top ten il 18 (cerino) e il 20 (festa), assenti rispettivamente da 14 e da 12 tornate.

Quanto è possibile mettersi in tasca per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto? I riconoscimenti economici in palio sono di diversa entità fra loro. Il portale telematico del concorso rivela che, scommettendo un euro, in caso di cinquina si otterrebbero 10mila euro. Esistono, però, anche premi inferiori, che non potranno fare altro che contribuire a rendere più ricche le casse di coloro che riusciranno a centrare 4, 3 o 2 punti. Sarà davvero fondamentale effettuare un check approfondito della schedina subito dopo i sorteggi, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili per la sua verifica.











