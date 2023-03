Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 11 marzo 2023

Nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, concorso che torna a palesarsi in data odierna, sabato 11 marzo 2023. Siamo giunti all’ultimo appuntamento settimanale di questo gioco e, di conseguenza, i giocatori si augurano che la buona sorte abbia deciso di riservare le emozioni più importanti proprio per la serata odierna, quando saranno annunciati in via ufficiale i risultati del sorteggio. Nel frattempo, restando in attesa dello svelamento degli esiti dell’estrazione, diamo lettura delle norme che costituiscono i pilastri su cui si fonda questo gioco.

Bisogna innanzitutto tenere a mente che il Simbolotto è associato al Lotto e tutto è legato al sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Per prendervi parte, sarà necessario innanzitutto inserire i propri numeri fortunati in una schedina del Lotto, a patto che la scommessa sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese di marzo, ossia quella di Firenze. Dopo aver eseguito tale passaggio, non vi resterà che provvedere alla convalida della vostra schedina e aspettare che si manifestino ai vostri occhi i risultati dell’estrazione del giorno. Importante: la sequenza di simboli e numeri del Simbolotto sarà attribuita in modo casuale e gratuito dal sistema e campeggerà sull’estremità finale della vostra bolletta.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Adesso è giunto l’istante utile per esaminare insieme a voi lettori la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 24 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 20 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 18 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 16 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nel tris formato dal 13 (rana), dal 14 (baule) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 13 estrazioni. Chiude la top ten il 18 (cerino), assente da 12 tornate.

Per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto si possono conquistare differenti tipologie di importo, in base al totale di numeri e simboli intercettati. Il portale telematico svela che, con 1 euro scommesso, la vincita in caso di “cinquina” sarebbe pari a 10mila euro. Vi sono poi premi inferiori, che potranno rimpinguare le casse personali di quanti realizzeranno 4, 3 o 2 punti. Sarà inevitabile, in ogni caso, effettuare un controllo accurato della schedina dopo i sorteggi, ricorrendo, prima di cestinarla, agli strumenti disponibili per eseguire le operazioni di verifica.











