Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 2 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: IN ARRIVO NUOVI PREMI E NUOVI VINCITORI

Si apre un’altra serata di speranze con l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 2 febbraio 2023. Le dita dei giocatori di tutt’Italia rimarranno incrociate fino allo svelamento della combinazione sorteggiata, nell’auspicio che essa possa rivelarsi foriera non soltanto di buona sorte, ma anche di ricchi premi. Se ciò avverrà, lo scopriremo soltanto questa sera e, di conseguenza, possiamo concederci – nell’attesa – un viaggio tra le regole di questo concorso, in modo da riepilogarle in breve e averle a portata di mano in caso di necessità.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 febbraio, i numeri vincenti

Innanzitutto, si tratta di un gioco abbinato al Lotto e che non richiede sforzi particolari da parte degli scommettitori, in quanto il Simbolotto si basa sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Successivamente alla compilazione e alla convalida della vostra bolletta, con annessa scelta dei numeri su cui puntare e della ruota di Cagliari, associata a questa lotteria per l’intero mese di febbraio, potrete rilassarvi e aspettare di leggere la cinquina estratta. La vostra sequenza di numeri e di simboli, in maniera totalmente gratuita e figlia del caso, sarà stampata direttamente dal sistema sulla porzione conclusiva della schedina.

Lotto, Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni 10eLotto 31 gennaio: quanti ritardi!

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Portiamo a termine il nostro itinerario nel Simbolotto esaminando la classifica di numeri e simboli ritardatari. Andiamo a leggere assieme la graduatoria, scoprendo che al primo posto è presente il 35 (uccello), che si fa desiderare da 36 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 33 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 27 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 23 turni, nel 28 (ombrello), che non si manifesta da 22 sorteggi, e nel bis formato dal 21 (lupo) e dal 38 (pigna), che latitano ormai da 21 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule), al 26 (elmo) e al 34 (testa), rispettivamente con 20, 18 e 17 assenze consecutive.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 31 gennaio 2023

Capitolo vincite: con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono agguantare riconoscimenti economici diversi, che variano a seconda dell’ampiezza della sequenza intercettata. Con una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila indovinando 5 numeri su 5. Sono poi riservati premi minori anche a coloro che metteranno a referto 4, 3 oppure 2 punti. Un unico, indispensabile consiglio: verificate sempre, anche per mezzo dei siti internet ufficiali, la vostra schedina prima di cestinarla definitivamente, in modo tale da essere totalmente sicuri di non perdere un’opportunità di vittoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA