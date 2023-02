SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 febbraio 2023

È giovedì 23 febbraio 2023 e il Simbolotto si palesa con una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti, la seconda della settimana corrente. La cinquina sorteggiata è stata comunicata pochi secondi fa e, mentre sono in corso le fasi di abbinamento tra numeri e simboli, cogliamo l’opportunità per rammentarvi i due capisaldi del buon giocatore: scommettere in modo responsabile e verificare sempre le schedine con attenzione, così da scongiurare il rischio di gettare nel cestino una bolletta in realtà vincente.

Un accorgimento, quest’ultimo, che gli scommettitori abituali conoscono a menadito, ma è sempre bene tenere alta la soglia dell’attenzione, onde evitare di doversi poi mangiare le mani a posteriori per avere assestato un calcio alla buona sorte. Detto questo, passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Elica (33), la Prigione (44), l’Elmo (26), il Maiale (4), il Piano (37). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI NUOVI VINCITORI

L’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, si prepara a offrire nuove, intense emozioni agli scommettitori di tutta Italia, che sognano di agguantare una vincita in grado di stravolgere le loro vite. Nell’attesa di osservare da vicino e con attenzione gli esiti degli odierni sorteggi, che non si paleseranno fino a questa sera, non ci resta che ripassare le regole che normano questo gioco a premi, che va in scena tre volte alla settimana.

Cominciamo col dire che il Simbolotto è associato al Lotto ed è fondato esclusivamente sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Di conseguenza, sarà vostro compito soltanto barrare i vostri numeri preferiti sulla vostra schedina del Lotto, selezionando la ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente, vale a dire quella di Cagliari. Successivamente, non vi rimarrà che convalidare la vostra giocata direttamente in ricevitoria o, in alternativa, via web. Importante: non potrete in alcun modo scegliere la sequenza di simboli e numeri: essa sarà attribuita in modo del tutto casuale e gratuito dal sistema e troverà spazio nella sezione conclusiva della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I premi in palio nel concorso del Simbolotto sono di diversa entità a seconda del totale di numeri e simboli vincenti intercettato. Come si legge sul sito ufficiale del gioco, con una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila in caso di en plein. Detto questo, vi sono chiaramente anche premi minori, che andranno a rimpinguare le tasche di coloro che metteranno a referto 4, 3 oppure 2 punti. Una raccomandazione: eseguite con cura il controllo della vostra schedina prima di cestinarla, ricorrendo anche alla verifica digitale.

Ora, andiamo ad analizzare la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, scoprendo come, al primo posto della classifica, sia presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 42 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 36 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 32 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 26 (elmo), che non si palesa da 27 turni, nel 24 (pizza), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 16 (naso), che latita ormai da 15 estrazioni. Quindi, spazio all’accoppiata a cui danno vita il 33 (elica) e l’1 (Italia), in ritardo da 13 estrazioni. Chiude la top ten il tris formato dal 36 (nacchere), dal 25 (Natale) e dal 41 (buffone), con 12 sorteggi saltati.











