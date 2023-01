Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 17 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVE VINCITE DOPO IL LOTTO?

Primo appuntamento della settimana con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili e che viene automaticamente e gratuitamente abbinata a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. Oggi, martedì 17 gennaio 2023, si terrà una nuova estrazione, con l’auspicio che conduca a una ricca vincita per il maggior numero possibile di lettori de IlSussidiario.net. Mentre attendiamo che la sequenza fortunata sia sorteggiata, ripassiamo insieme a voi le regole di questo concorso.

Per prendere parte all’estrazione odierna del Simbolotto sarà sufficiente eseguire una giocata al Lotto sulla ruota abbinata al concorso per il corrente mese, che, come la stragrande maggioranza di voi ormai saprà, corrisponde a quella di Bari. Dopo avere superato questo step, disporrete esclusivamente del compito di consegnare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria, affinché possa essere convalidata; in alternativa, sarà possibile giocare online, collegandosi al portale telematico ufficiale del Simbolotto. Sarà il sistema a sviluppare in totale autonomia e rispettando i criteri della casualità e della gratuità, una combinazione di numeri e simboli, che campeggerà sull’estremità conclusiva della vostra schedina.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Passiamo, ora, al discorso vincite: quanto ci si può portare a casa con un’esultanza generata dai numeri e dai simboli vincenti del Simbolotto? Con un solo euro scommesso, ci si intasca 10mila euro azzeccando 5 numeri su 5. Previsti, poi, riconoscimenti inferiori a chi totalizzerà 4, 3 oppure 2 punti. Il consiglio che vi possiamo dare è del tutto identico a quello delle precedenti estrazioni: procedete a un’accurata fase di verifica della vostra sequenza e, qualora il responso sia “zero” oppure “1”, non vi rimarrà che provare a ritentare la sorte in occasione del sorteggio successivo.

Concludiamo adesso con l’analisi della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto ci imbattiamo nell’8 (braghe), che si fa desiderare da 40 concorsi; segue il 35 (uccello), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione), con 26 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 5 (mano), che non si palesa da 20 turni, nel 10 (fagioli), che non si manifesta da 19 sorteggi, e nel 32 (disco) e nel 29 (diamante), che latitano rispettivamente da 17 e da 16 estrazioni. Da ultimo, spazio al 28 (ombrello) e al 18 (cerino), con 15 turni privi di apparizioni.











