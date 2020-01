Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 28 gennaio 2020

L’attesa per la nuova estrazione del Simbolotto è cominciata. Il nuovo gioco di Lottomatica, abbinato al Lotto, continua a raccogliere sempre più appassionati. In molti tentano la fortuna giocando i numeri associati ai relativi simboli, ma a differenza di altri giochi non devono sceglierli. La combinazione viene infatti attribuita in modo automatico e gratuito. L’unica condizione è quella di effettuare la propria giocata al Lotto optando per la ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso del mese di gennaio è la ruota di Bari. E quindi sulla schedina viene stampata la cinquina che va poi confrontata con quella estratta. Tutto molto semplice, più complesso è invece convincere la dea bendata a regalarci una ricca vincita. Vi preannunciamo comunque che da febbraio la ruota fortunata sarà quella di Cagliari, quindi per il nuovo mese dalla Puglia si passerà poi alla Sardegna per tentare la fortuna.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Ora diamo un’occhiata alle statistiche del Simbolotto. Visto che siamo in attesa dell’estrazione di oggi, martedì 28 gennaio 2020, possiamo soffermarci sui ritardatari, quei numeri cioè che si stanno facendo desiderare. Possiamo parlare proprio di classifica, come siamo abituati a fare per il Lotto. In testa c’è il numero 19, associato alla risata: sono 28 i suoi ritardi. Al secondo posto c’è il 9, la culla, che invece si fa attendere da 23 turni. Sul podio c’è posto anche per il 20, la festa, che non esce da 22 volte. Ma non è finita qui: si prosegue col 7, il vaso, che manca da 15 turni. Sono 14 invece le assenze accumulate dalla pizza, attribuito al numero 24. Poi c’è la mano, 5, andata a vuoto per 13 estrazioni, insieme ai fagioli, 10. A seguire la coppia 8 e 14, rispettivamente braghe e baule, che di assenze ne hanno raggiunte 12. Infine, con 11 estrazioni di ritardo il cerino, cioè il numero 18.

