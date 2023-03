Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli oggi, sabato 18 marzo 2023

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto tornano quest’oggi, sabato 18 marzo 2023, con una nuova estrazione attesa con il fiato sospeso dagli scommettitori di tutta Italia. Rammentiamo che si tratta del terzo e ultimo appuntamento della settimana attuale con questo concorso e, di conseguenza, i giocatori si augurano che la Dea Bendata possa avere un occhio di riguardo nei loro confronti, offrendo loro in dote un ricco riconoscimento economico. Rimanendo pertanto in attesa degli esiti dell’estrazione, non ci resta che immergerci nelle regole alla base di questa lotteria.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Ricordiamo innanzitutto che il Simbolotto è associato al Lotto ed è imperniato sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Per parteciparvi, i giocatori dovranno unicamente effettuare una giocata al Lotto puntando sui loro numeri preferiti, purché vengano puntati sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese di marzo, che è quella di Firenze. Dopo avere convalidato la vostra schedina, non resterà che incrociare le dita e augurarsi che la buona sorte vi premi. La successione di simboli e numeri che vi sarà assegnata, sarà attribuita alla vostra bolletta in modo del tutto gratuito e casuale dal sistema.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere attraverso i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto? Un quesito al quale risponde il sito ufficiale del concorso a premi, dove si legge che, scommettendo un euro, in caso di cinquina si conquisterebbero 10mila euro. Vi sono, tuttavia, anche premi inferiori, che renderanno decisamente più ricche le tasche di quanti riusciranno a centrare 4, 3 o 2 punti. Di conseguenza, sarà importante effettuare un check accurato della schedina subito dopo i sorteggi, ricorrendo a tutti gli strumenti esistenti per la sua verifica.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Adesso è finalmente giunto l’istante utile per esaminare la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 27 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 23 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 21 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 19 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nella coppia formata dal 13 (rana) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 16 estrazioni. Chiudono la top ten il 18 (cerino) e il 20 (festa), assenti rispettivamente da 15 e da 13 tornate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA