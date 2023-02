Simona Ventura ‘sgrida’ Antonella Elia/ “Ti paghiamo profumatamente, non puoi…”

Simona Ventura ‘sgrida’ Antonella Elia a Citofonare Rai2: “Non puoi sfottere lo sponsor”

Poche ore fa, durante un servizio in onda a Citofonare Rai2, per cui è inviata da Sanremo, Antonella Elia ha rimediato un “rimprovero” della conduttrice Simona Ventura. La padrona di casa, al timone del programma con la collega Paola Perego, ha sgridato l’ex volto di Non è la Rai per le parole pronunciate davanti alle telecamere, accendendo un sipario che ha riportato alla mente l’epico scontro tra Antonella Elia e Mike Bongiorno quando faceva la valletta a La Ruota della Fortuna, anno 1996…

Oggi come allora, Antonella Elia protagonista di una ramanzina curiosa che Simona Ventura ha voluto rispolverare ironicamente, ricordandole di non perdere di vista il suo ruolo nella trasmissione. Tutto è scaturito da una frase di Antonella Elia durante un collegamento con il salotto di Simona Ventura e Paola Perego nella puntata del 5 febbraio: “Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi, ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni”. È qui che Simona Ventura l’ha interrotta citando il compianto Bongiorno: “No, senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti, quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

Simona Ventura cita Mike Bongiorno: quando il conduttore litigò con Antonella Elia in diretta…

Nella puntata del 5 febbraio scorso, con la sua piccola gaffe Antonella Elia ha dato un assist a Simona Ventura per riportare a galla, dai cassetti della grande televisione italiana, la lite che vide protagonista proprio l’attuale inviata di Citofonare Rai2 e l’indimenticabile Mike Bongiorno. Con la frase “Ti paghiamo profumatamente, non puoi sfottere lo sponsor“, infatti, Simona Ventura ha ripescato una delle frasi dello storico conduttore de La Ruota della Fortuna in una lite epica con Antonella Elia durante una puntata del 1996.

All’epoca lei era la valletta del famoso show e gioì quando una concorrente rifiutò di ritirare il suo premio, una pelliccia, perché di natura contraria ai suoi valori di persona animalista. Proprio la felicità espressa da Antonella Elia davanti alle telecamere, con tanto di complimenti e stretta di mano alla concorrente per la sua decisione, fece infuriare il presentatore al punto da spingerlo a rimproverarla pubblicamente con queste parole: “Daremo questo premio a un’altra persona che non fa questi ragionamenti. Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se non sei d’accordo non lo dici, la signora può dire quello che vuole, tu no! Non siamo degli imbecilli, una così la caccerei su due piedi“. Quella lite, come noto, si risolse e Antonella Elia restò come presenza fissa nel programma.

