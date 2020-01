Simona Ventura/ “Sono caduta tante volte ma ho imparato a…” (Da noi a ruota libera)

Simona Ventura si racconta oggi pomeriggio Da noi a ruota libera, programma della domenica pomeriggio di Rai 1, condotto come sempre da Francesca Fialdini. La conduttrice, in questa stagione protagonista delle domeniche di Rai 2 con la “Domenica Ventura”, chiude un anno televisivo ricco di alti e basi, durante il quale, da combattente quale ha sempre dimostrato di essere, non ha mai mollato la presa. Oggi, infatti, Simona Ventura è a un passo dall’inaugurazione della sua casa di produzione, è uno dei volti di punta della seconda rete Rai e ha da poco messo nero su bianco il suo Codice Ventura, un libro nel quale ripercorre la sua vita tra successi e ricadute, sia in campo professionale che sentimentale. “Il 2019 per me è stato un anno di rinascita e di ritorno alle origini”, spiega la conduttrice intervistata da Francesco Canino per il Fatto Quotidiano. “L’ho scritto per celebrare questo momento: sono ripartita nel lavoro – con una nuova sfida – ho un nuovo amore, ho recuperato me stessa e ritrovato dopo tanti anni gli amici […]”.

SIMONA VENTURA: “PER I GIOVANI IL FALLIMENTO NON È CONTEMPLATO”

Nel Codice Ventura, Simona Ventura ripercorre i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, ma senza la nostalgia che può accompagnare questo genere di situazioni. “Perché la malinconia non mi appartiene”, spiega la conduttrice al Fatto Quotidiano. Inoltre, rivolgere lo sguardo indietro non fa per lei: “Ho sempre guardato più al futuro che al passato – dice – penso a quando avevo 25-30, provavo a fare tv ma ancora non avevo ottenuto nulla. A quel punto avrei dovuto mollare tutto, invece sono andata dritta come un treno, rischiando di schiantarmi”. Ed è proprio per questa ragione che oggi a colpirla sono soprattutto i ragazzi più giovani: “sembrano sfrontati, ma sono fragili come il cristallo fine – spiega Simona Ventura – Per loro il fallimento non è contemplato”.

SIMONA VENTURA: “QUANDO DICO ‘CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI…'”

L’addio alla Rai per Agon Channel, la lontananza dalle scene, il ritorno a Mediaset come concorrente dell’Isola dei Famosi e subito dopo come conduttrice di Temptation Island Vip; poi l’approdo verso i più sicuri lidi della seconda rete Rai, senza dimenticare il doloroso divorzio da Stefano Bettarini e la fake news sull’uso di droghe. Simona Ventura sa esattamente cosa significa cadere e rialzarsi senza darsi mai per vinti; proprio per questo ha coniato un’espressione che sembra rappresentare al meglio il suo percorso, e che ama condividere in ogni momento in cui le si presenti l’occasione. “[…] Quando dico “crederci sempre, arrendersi mai”, una delle mie frasi cult – spiega infatti la conduttrice al Fatto Quotidiano – è perché ci credo davvero. Sono caduta tante volte ma ho imparato a rialzarmi. Più che “mollo tutto” – aggiunge la Ventura – ho pensato spesso ‘come riesco a sopportare tutto questo?'”.



