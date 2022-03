Soleil cade a Verissimo “Barcollo, ma non mollo…”/ “Mi si è addormentato il piede, oh my God”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge torna in tv a Verissimo: la “caduta”

Nell’attesa della finale del Grande fratello vip 6, in data 13 marzo 2022 su Canale 5, Soleil Sorge registra una nuova apparizione tv nelle vesti di ospite in studio a Verissimo, reduce dalla sua eliminazione dal reality dei vip, che lei non riesce ancora a spiegarsi. Così come lei stessa lascia intendere in occasione della sua prima intervista post-Gf vip 6, concessa alla conduttrice del talk domenicale, Silvia Toffanin, incalzata da quest’ultima sui motivi legati alla sua uscita di scena dal gioco dei vipponi: “Perché sono uscita dalla Casa? non saprei dirlo, evidentemente doveva andare così, a prescindere dall’epilogo, sono felicissima per com’è andata”.

Dopodiché la conduttrice passa a parlare del sogno custodito dalla nordamericana nel cassetto, ovvero quello di spegnere le luci della Casa, al termine della finale del Grande fratello vip 6, che invece non la vedrà protagonista dal momento che lei è tra gli ultimi gieffini uscenti. Soleil non nasconde, quindi, la delusione provata per il mancato trionfo al televoto che ha visto Davide Silvestri batterla, conquistandosi il titolo di terzo finalista. Poi si passa a parlare del triangolo della Casa, che lei ha condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, nel reality, e a questo punto, in memoria degli up & down, tra cui le lacrime versate per le ferite subiti, nel rapporto intimo condiviso con Alex nella Casa in parallelo alla promessa di nozze vincolante l’attore a Delia, Soleil assicura : “Io non sono mai stata innamorata di Alex. E spero che lui (il mio fidanzato, Carlo Domingo ndr.) e le persone che mi conoscono possano capire. Sono innamorata di un altro, non di Alex”. “Io – aggiunge – ho detto di amare Alex come persona, umanamente. Ma non ho mai detto di essere innamorata di lui”.

Soleil, quindi, sconfessa di aver sperato in una possibile lovestory con Belli, nonostante la sofferenza palesata nei riguardi di lui, soprattutto quando Belli nella Casa sceglieva la vicinanza della promessa sposa alla sua, in una sorta di catena di continui tira e molla tra loro. E al termine della sua intervista, complice anche la tensione sofferta rispetto alle rimembranze della Casa, Soleil crolla ancora una volta sotto il peso dell’occhio pubblico, perde cioè l’equilibrio quando si alza dalla postazione in studio, pronta a lasciare il programma.

Soleil Sorge in difficoltà a Verissimo, dopo il Gf vip 6: il messaggio post-caduta

“Mi si è addormentato il piede, oh my God”, esclama visibilmente provata e in imbarazzo, Soleil Sorge, dinanzi ad una Silvia Toffanin spiazzata dinanzi al suo “crollo” in diretta a Verissimo. Soleil sembra aver perso smalto, o meglio si mostra inusualmente così fortemente provata, e i più tra i telespettatori attivi via social scommettono che la sua crisi tv sia in un certo senso dovuta ai quesiti ricevuti sul rapporto con Alex Belli. Ma sarà proprio così?

“Le cadute di Sole, mitica, è vera alla faccia di tutti quelli che dicono il contrario… mi emoziona”, “Lei ci nutrirà di meme ,per secoli”, “Ti adoro anche per questo, Sole”, “E sarebbe Jessica l’imbranata Bridget Jones?” , si legge tra i vari commenti a caldo rilasciati sulla “caduta” post-Grande fratello vip in tv, del momento. Nel frattempo, tuttavia, la nordamericana replica ai giudizi dell’occhio pubblico, in un messaggio social diramato tra le Instagram stories, in cui sembra tornare al suo savoir faire che tanto la contraddistingue in tv: “Barcollo, ma non mollo…”. Parole dalle interpretazioni più disparate, secondo il web, tanto che non si escluderebbe una crisi nei sentimenti in corso per la nordamericana, che potrebbe aver provocato anche il tangibile stato di tensione e difficoltà di Soleil una volta trovatasi all’ascolto dei quesiti sul percorso vissuto nella Casa con il resto degli inquilini vip, tra cui il tanto amato quanto odiato Alex Belli.

Nel frattempo, Soleil, è anticipata per un nuovo ruolo fisso a La pupa e il secchione show 2022, in onda su Italia 1. Staremo a vedere cosa le riserverà il destino alla nuova esperienza tv in arrivo.



