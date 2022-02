Soleil Sorge/ Abbracci con Delia Duran, ma l’influencer non si fida: ci sarà pace?

SOLEIL SORGE E I RAPPORTI TURBOLENTI COI COINQUILINI AL GRANDE FRATELLO VIP

I rapporti tra Soleil Sorge e i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip non sono sempre stati rose e fiori. Dopo qualche istante dall’eliminazione dal reality show di Katia Ricciarelli, l’influencer ha ammesso di sentirsi come se fosse rimasta sola. La cantante e attrice, infatti, è una delle persone con lui ha legato di più in questa avventura: un rapporto sincero e duraturo, che non ha mai registrato momenti di crisi, a differenza di quanto accaduto con altri

Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran: "Noi coppia aperta"/ “Lasciato per Alex Belli"

È anche in virtù di ciò che nella scorsa puntata l’ex tronista di Uomini e Donne è stato messa a confronto con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. In questa occasione ha dato manforte a Katia Ricciarelli, dichiarando di essere uguale a lei nel dire sempre la verità e dunque di non essersi pentita per averle allontanate, in quanto aveva notato atteggiamenti poco corretti. Anche il suo rapporto confidenziale con David Silvestri è venuto meno, tanto che lo ha accusato di essere un “lecchino”. L’attore, da parte sua, ha spiegato di non avere risposto ai suoi attacchi per non ferirla e l’ha criticata per la sua incoerenza, in riferimento alla vicenda che l’ha vista al centro del triangolo amoroso Belli-Sorge-Duran. I due dunque si sono parecchio allontanati negli ultimi tempi ed un vero e proprio chiarimento non c’è ancora stato.

Nathalie Caldonazzo una rubamariti? Le accuse dall'ex di Andrea Ippoliti/ "Tu come Soleil Sorge"

LA QUERELLE INFINITA CON DELIA DURAN

Il rapporto più complesso nella casa del Grande Fratello Vip, ad ogni modo, Soleil Sorge sembrerebbe averlo instaurato con Delia Duran, quella che sarebbe dovuta essere la sua rivale in amore, dato il flirt avuto con Alex Belli. Con l’ingresso della showgirl nel reality show, tuttavia, le due hanno vissuto alti e bassi: a tratti amiche (con tanto di bacio passionale) e a tratti nemiche. La moglie dell’attore, nelle scorse ore, ha provato a fare definitivamente pace con la coinquilina, cercando di trascorrere del tempo con lei ed anche abbracciandola. “Noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Io ti ho sempre difesa, ho sempre detto cose positive su di te da quando sono entrata. Ieri ho avuto una brutta discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti è Soleil’. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”.

Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ "Ho sognato Soleil e…"

Soleil Sorge, tuttavia, non riesce ancora a fidarsi di Delia Duran. “Non è vero che mi difendi sempre. Non puoi dire ‘ti ho sempre difeso’, perché è una bugia. Appena sei arrivata non hai detto cose bellissime su di me. Non sei molto coerente. Mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare. Altrimenti non sarei qui a parlarti. Il tuo problema sai qual è? Per me è chiaro, è che dici una cosa e subito dopo l’esatto opposto”, ha concluso.

È TEMPO DI CHIARIMENTI PER SOLEIL SORGE

È dunque arrivato il tempo dei chiarimenti per Soleil Sorge: la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 febbraio potrebbe essere decisiva in tal senso. Se, da un lato, la pace con Delia Duran sembra essere ancora lontana ma possibile, dall’altro lato non sembrerebbe esserci volontà di placare le ostilità con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, anche dopo l’uscita di scena di Katia Ricciarelli. In questi giorni l’influencer ha ammesso di pensare che l’ex protagonista di Non è la Rai ce l’abbia con lei e che alla base di ciò ci sia un senso di frustrazione. Le scuse sono servite a poco: tra le due c’è ancora molta incomprensione dovuta a una reciproca antipatia. Da capire invece cosa ne sarà del rapporto con Davide Silvestri, se tornerà tutto come prima o meno.

Al di là dei complessi rapporti che Soleil Sorge ha instaurato coi coinquilini, quello che sta facendo muovere il web è una dichiarazione dell’influencer. La giovane infatti ha rivelato che alla fine del programma organizzerà un evento dove metterà in vendita alcuni dei suoi vestiti e destinerà il ricavato a qualche fondo benefico. Il pubblico si è spaccato a metà, da una parte c’è chi sostiene l’ex tronista, dall’altra c’è chi l’accusa di usare la beneficenza per guadagnarsi la finale. Ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA