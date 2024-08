GLI ULTIMI SONDAGGI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE USA 2024: LA RIMONTA DI KAMALA HARRIS E LA MEDIA ANCORA A FAVORE DI TRUMP

Kamala Harris e la “luna di miele dem” sembra continuare dopo l’annuncio del ritiro di Joe Biden: i sondaggi sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 – mentre nelle prossime ore scatta la votazione “formale” sulla nomination Dem per la convention del 19 agosto (nessun altro si è candidato oltre alla vicepresidente Usa – danno un forte recupero della n.2 alla Casa Bianca contro il candidato repubblicano Donald Trump. Un recupero che mantiene ancora il tycoon in vantaggio per la media generale dei sondaggi politici ma che ormai pone i due candidati in un testa a testa probabilmente “diretto” ad arrivare fino al 5 novembre 2024.

Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per la Reuters (già contestati la scorsa settimana per un campione di intervistati maggiore tra i Dem rispetto al GOP) Kamala Harris è data di un punto avanti su Trump, ovvero rispettivamente 43% e 42%; si capisce tranquillamente che con un margine di errore fissata al 3,5%, i sondaggi verso le Elezioni Usa 2024 sono tutt’altro che chiarificatori su cosa potrebbe avvenire alla chiusura delle urne in autunno. Con il mondo letteralmente pronto ad esplodere in una grave escalation in Medio Oriente (con il principale alleato e nemico degli Stati Uniti in lotta tra loro, ovvero Israele e Iran), l’attesa per i risultati delle Presidenziali aumenta di clamore e interesse, così anche l’analisi dei sondaggi che accompagneranno questa schizofrenica campagna elettorale condotta finora tra attentati, ritiri e “nomination in pectore”.

Guardando gli altri sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 prodotti a livello generale (e raccolti su Real Clear Polling), i dati YouGov-Economist danno Harris a +2% (46% vs 44%) mentre i sondaggi Harvard-Harris vedono notevolmente avanti Donald Trump con il 52% contro il 48% della vicepresidente dem. L’analisi di Morning Consult concede a Harris il vantaggio di 1%, mentre il dossier di Cook Political Report appena pubblicato dà alla n.2 di Biden il merito di avere dimezzato il vantaggio finora raccolto da Trump a livello nazionale. Per il momento l’ex Presidente Usa è davanti di 1,3 punti su Kamala, 47,5% contro il 46,2% ma il consenso cresce per Harris dopo gli endorsement del mondo Dem, in primis il “clan Obama”. La media effettiva dei sondaggi sulle Elezioni americane – raccolta da RealClearPolitics – aggiornata ad oggi dà Trump avanti di 1,6% su Kamala Harris, comunque sempre dentro il margine di errore possibile.

SWING STATES, COSA DICONO I SONDAGGI ELEZIONI USA 2024: IL TESTA A TESTA DURERÀ FINO A NOVEMBRE?

Occorre a questo punto fare un ulteriore passo in avanti osservando al meglio i famosi “Swing States”, gli Stati indecisi dove nelle Presidenziali americane storicamente si gioca la vittoria finale tra Partito Democratico e Repubblicano: i sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 per gli “indecisi” punta l’attenzione sui vari Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Nord, Arizona, Georgia, Nevada e Michigan. Ebbene, secondo le ultime rilevazioni di Bloomberg News/Morning Consult Kamala Harris è data avanti in 4 Stati su 2 per gli “swing”.

Nello specifico, la prossima candidata dei Dem è sopra di 11 in Michigan, +2% per Arizona, Nevada e Wisconsin: l’ex Presidente del GOP è invece sopra a amala in Sud Carolina (+2%) e Pennsylvania (+4%). Chi invece è in bilico all’interno degli Stati già in bilico la Georgia: qui i sondaggi politici sulle Elezioni Usa del 5 novembre prossimo danno un 47% a testa per i due sfidanti.