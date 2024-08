SONDAGGI ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024: KAMALA HARRIS SPRINTA PER IPSOS, TRUMP REPLICA CON CNBC. È TESTA A TESTA

In Italia la notizia di nuovi sondaggi sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 con il vantaggio di Kamala Harris conquista da giorni ogni volta le prime pagine per qualche ora, salvo poi ricordarsi che il sistema di raccolta sondaggi negli States è molto diverso dal nostro: in America ogni giorno emergono moltissime analisi demoscopiche, molte con risultati anche assai diversi tra loro. Quindi è innegabile la rimonta della candidata Dem dopo il ritiro di Joe Biden e l’endorsement per lei, ma la complessità dei sondaggi politici vede un molto più realistico testa a testa al momento tra Donald Trump e la vicepresidente Usa.

Secondo infatti gli ultimi sondaggi Ipsos, Kamala Harris avrebbe un 42% di consenso verso le Elezioni Generali di novembre, contro il 37% dell’ex Presidente Usa: un 5% pesante che parte da lontano e che vedrebbe una rimonta incredibile in poche settimane per la n.2 della Casa Bianca. Basta guardare però la raccolta dei sondaggi Usa con “Real Clear Politics” per accorgersi che l’ultimo sondaggio CNBC porta Trump nuovamente davanti con un +2% sulla diretta rivale. Secondo le analisi di Rasmussen Reports addirittura il vantaggio dl tycoon GOP sarebbe di 5 punti percentuali, così come di contro per i sondaggi Marquette Harris avrrebbe un +6% su Trump, tenuto conto della presenza anche degli altri candidati che qualche voto “rosicchiano” al leader repubblicano (Kennedy 9%, Stein 2%, West 1%).

TENSIONE TRUMP-HAMALA HARRIS: DAI SONDAGGI AL DIBATTITO TV SULLE ELEZIONI USA 2024

«E’ ingiusto che ho battuto Joe Biden e ora devo battere anche lei»: è sbottato ieri il già Presidente Usa Donald Trump in merito al recupero eventuale di Kamala Harris nei sondaggi verso le Elezioni Presidenziali Usa 2024. Secondo il tycoon, è ingiusto lo sgarbo fatto dai vertici dem al Presidente Biden, pur dicendosi lui il più ostile nemico e avversario dello storico leader democratico.

Il testa a testa fa salire la tensione, gli “swing States” restano ancora indecifrabili per i sondaggi politici generali, e così molto potrebbe succedere ancora in vista dei prossimi appuntamenti, specie con la possibilità di uno scontro diretto durante i dibattiti tv. Da ieri sappiamo ad esempio che su Abc News il prossimo 10 settembre 2024 andrà in scena il primo vero dibattito sulle Elezioni Usa 2024 tra Trump e Harris, con l’ok giunto da entrambe le delegazioni. Nella conferenza stampa da Mar-a-lago di ieri, il candidato repubblicano ha anche aggiunto di aver dato via libera a ben 3 dibattiti contro la vicepresidente: quello del 10 settembre su Abc, accettato da Kamala, uno il 4 settembre su Fox e un altro a fine mese sulla Nbc News. «Lei non ha fatto neanche un’intervista, non può farle, sa a mala pena quello che deve dire, per questo non può, ma io non vedo l’ora di fare un dibattito in modo da mettere le cose in chiaro», commenta sprezzante Trump. Di contro, Harris accoglie il dibattito su Abc ma nega quello sulla Fox, considerandola troppo schierata a destra: di contro però, va ricordato come la CNN più “filo-dem” aveva già ospitato il duello Biden-Trump che ha sancito l’uscita di scena del Presidente dopo la pessima performance in diretta nazionale.

