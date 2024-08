LA RIMONTA DI KAMALA HARRIS SU DONALD TRUMP: COSA DICONO I SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024

È una rimonta importante quella che Kamala Harris sta compiendo contro Donald Trump nei sondaggi politici che quotidianamente aggiornano le Elezioni Presidenziali Usa 2024: una campagna elettorale che vive una fase di “stanca” dopo due mesi “schizofrenici” – tra attentati, défaillances, ritiri clamorosi e nomine “per acclamazione” prima della convention – ma che si aggiorna di volta in volta dall’analisi dei consensi raccolti nei sondaggi delle Elezioni Usa 2024. Il tutto, con “un occhio” in forte allarme per quello che succede fuori dagli Stati Uniti, specie nell’area del Medio Oriente che molto rischia di sconvolgere ulteriormente nella corsa verso la Casa Bianca.

Secondo l’ultimo dei sondaggi forniti da YouGov per la CBS le evoluzioni nazionali e internazionali starebbero incidendo con maggior forza a vantaggio di Kamala Harris, la candidata pronta ad essere acclamata come la vera anti-Trump nelle Elezioni del 5 novembre 2024: la n.2 di Biden avrebbe infatti il 50% dei consensi contro il 49% del candidato repubblicano ed ex Presidente Usa. Una rimonta in poche settimane, almeno per quanto riguarda parte dei sondaggi aggiornati al 4 agosto: al di là del commento sprezzante di Donald Trump sulla falsità e i presunti “trucchi” usati dai Dem nei sondaggi Elezioni Usa, la contesa verso le Presidenziali sembra essere effettiva, senza grandi favoriti della vigilia.

TRUMP AVANTI NELLA “MEDIA”, TESTA A TESTA NEGLI “SWING STATES”: TUTTO SULLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024

Trump ha certamente perso il “traino” delle forti difficoltà manifestate da Joe Biden nella prima parte della campagna elettorale, con Kamala Harris invece in piene forze per contrastare e contestare le proposte del GOP: i sondaggi di CBS-YouGov se è vero che danno la leader dem in lieve vantaggio, è anche vero che riportano uno stato di assoluta parità tra gli “Swing States”, ovvero gli Stati in bilico. Realtà come Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Carolina del Nord offrono un 50% a pari merito tra i due contendenti, confermando ancor di più l’assoluta incertezza sui risultati delle prossime Elezioni Presidenziali.

Osservando gli altri sondaggi espressi in queste ore, a partire dalla “media” pubblicata dalla CNN sugli ultimi 4 sondaggi Elezioni Usa 2024 a livello generale, lo scenario vede Trump al 49% contro il 47% di Kamala, comunque in netto recupero dal -5% di Biden al momento del ritiro clamoroso. Sale a 5 punti il vantaggio dell’ex Presidente repubblicano sulla sfidante Harris nei sondaggi generali di Rasmussen Reports, mentre di contro la vicepresidente sarebbe davanti negli ultimi sondaggi ABC News-Ipsos. L’incertezza regna sovrana come spiega oggi al Quotidiano Nazionale il politologo di Stanford, Morris P. Fiorina: «I sondaggi mostrano poche novità perché una delle cose che abbiamo imparato nel corso degli anni è che alcuni dei picchi a favore di uno o dell’altro partito che vediamo di settimana in settimana nei sondaggi non corrispondono veramente alla realtà». Non solo, nelle ultime due Elezioni Usa i sondaggi hanno sempre sottostimato il tycoon, perciò occorre andare coi piedi di piombo e seguire l’aggiornamento graduale dei vari consensi espressi nei sondaggi generali e negli Stati considerati maggiormente in “bilico”.