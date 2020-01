Sondaggi politici/ Calo Lega al 29%, Meloni e Renzi risalgono: crisi M5s sotto il 16%

A 10 giorni dalle Elezioni in Emilia Romagna e Calabria, che segneranno non poco della politica italiana dei prossimi mesi, i sondaggi politici espressi ieri sera da Ixè per Cartabianca danno diverse chiavi di lettura sull’andamento attualissimo dei principali partiti in Parlamento. E così, se Salvini deve riflettere su un nuovo stop nei consensi, il M5s non riesce ad arrestare l’emorragia di preferenze, il Pd resta stabile al 20% mentre a “festeggiare” sono Meloni, Renzi e Fratoianni per una buona crescita elettorale in solo una settimana. Entrando nell’agone dei “numeri”, si scopre come la Lega – storicamente rilevata con dati più “bassi” per i sondaggi politici Ixé (così come di norma è Tecné a registrarne i dati più alti) – indietreggi fino al 29% su scala nazionale: -0,5% per Salvini mentre è impegnato nella campagna elettorale a fianco di Lucia Borgonzoni potrebbe suonare come un campanello d’allarme, solo “neutralizzato” dal fatto che l’alleata principale, Giorgia Meloni, cresce ancora e sfiora l’11% (10,9%) rappresentando una buona indicazione in vista delle Regionali 2020. Pd al 20% nella settimana del “conclave” che rilancia una possibile “rivoluzione” post-urne emiliane, con la nascita di un “partito nuovo” che possa integrare nel tempo tanto le Sardine quanto, forse, il M5s.

SONDAGGI IXÈ (14 GENNAIO): RENZI E LEU IN CRESCITA

Ovviamente il Movimento 5 Stelle non ci sta ad essere inglobato in futuro – né viene esplicitato al 100% da Zingaretti e Franceschini, bisogna leggere tra le righe – ma resta il dato segnalato anche dai sondaggi politici Ixé: Di Maio cala ancora, perdendo lo 0,3% e raggiungendo quota 15,9% alla vigilia di un voto, quello in Calabria e Emilia Romagna, dove il rischio di finire sotto il 10% per la polarizzazione sugli altri candidati è assai alto. Per la restante parte delle intenzioni di voto viste ieri a Cartabianca, interessante il dato su Italia Viva di Matteo Renzi che mette la freccia e torna a salire al 4,2% con +0,6% in solo una settimana: Forza Italia, “diretto concorrente” per l’area di voti riscontrabile al centro, non va oltre il 7% perdendo lo 0,3% mentre Azione di Calenda non “spicca il volo” e si ferma all’1%. Male anche Cambiamo! di Toti, fermo allo 0,8%, mentre sono tutti dati in crescita Europa Verde (1,6%, +0,3%), +Europa al 2,5% (+0,2%) e soprattutto la Sinistra al 3,6% con una crescita netta dello 0,6% dai sondaggi politici di una settimana fa.

