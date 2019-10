Sondaggi politici/ Lega al 32,5%, Pd in calo e Renzi “vola” al 4,5%

Sondaggi politici, le rilevazioni di voto aggiornate al 4 ottobre 2019. Negli ultimi giorni si è parlato molto di temi divisivi come lo sconto Iva per chi usa bancomat o carte di credito, mentre abbiamo assistito a qualche cambiamento per quanto concerne il gradimento dei leader. Scopriamo ora quale sarebbe lo scenario in caso di elezioni anticipate con i dati di Index Research per Piazzapulita: la Lega resta saldamente il primo partito con il 32,5%, nonostante il calo di 0,5%. Il Partito Democratico continua a soffrire l’effetto Matteo Renzi e scende al 20,3%. In calo anche il Movimento 5 Stelle, che scende al 19,4% (-0,4%). Prosegue senza sosta la crescita di Fratelli d’Italia, che si attesta al 7,3%. Staccato Forza Italia, con il Partito di Silvio Berlusconi stabile al 6%. Il partito cresciuto di più nell’ultimo periodo è Italia Viva: secondo le rilevazioni di Index Research, il soggetto politico di Renzi è al 4,5% (+1%).

SONDAGGI POLITICI, LA FIDUCIA NEL GOVERNO CONTE-BIS

Passando ai dati relativi alle coalizioni, invece, non ci sono sostanziali novità: il Centrodestra – formato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – resta davanti con il 45,8%. L’alleanza giallorossa, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra, è ferma al 41,7%. Un distacco di oltre 4 punti percentuali, dunque, con gli altri partiti che si spartiscono il restante 12,5%. Per quanto riguarda la fiducia degli italiani nell’esecutivo Conte-bis, il dato è fermo al 36%: c’è più fiducia in casa Centrosinistra (52%), che nel M5s (48%). Index Research ha poi chiesto agli intervistati come l’attuale Governo influirà sull’economia italiana e qui c’è un campanello d’allarme per le forze di maggioranza: il 46,9% ha risposto “negativamente”, mentre il 44,2% ha risposto “positivamente”. “Non sa, non risponde” il restante 8,9%. Infine, “che farà il Governo?”: per il 52,3% aumenterà le tasse, mentre per il 39,6% le diminuirà. “Non sa, non risponde” l’8,1%.

