Sondaggi politici/ Russiagate, Lega al 37%: sfida Salvini-Conte, per 46% Governo ko

Il caso Russiagate è destinato a durare molto nella politica italiana ma al momento, i primi sondaggi politici post-presunto scandalo dei soldi russi alla Lega, vede la Lega di Matteo Salvini tranquillamente al primo posto nei consensi elettorali di Tecnè. Le intenzioni di voto sono impietose per gli altri partiti, specie per il Movimento 5 Stelle che resta ancora una volta fermo al 17% e non in grado di risolvere la spirale di crisi interna che attanaglia la base e la dirigenza Di Maio-Casaleggio. La Lega resta al 37,1%, in lieve discesa rispetto al 4 luglio scorso, ma gli altri non crescono: o meglio, il Pd avanza ma di pochissimo, dal 23,3% al 23,5% nei sondaggi politici espressi da Tecnè. Detto del M5s, Forza Italia non se la passa certo bene e dopo le liti Toti-Berlusconi non va oltre il 7,9%, in discesa dal già baso 8,3% di inizio luglio: per Fratelli d’Italia il 6,8% è un ottimo risultato, mentre per +Europa il 2,3% rappresenta un dato in lieve calo rispetto alle Europee. Chiudono le intenzioni di voto i Verdi, al 2%, e la Sinistra che non riesce ad andare oltre all’1,4%.

IPSOS (13 LUGLIO): CONTRASTO SALVINI-CONTE

Interessante invece il dato che emerge dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera quando viene chiesto agli elettori intervistati se vi siano dei problemi sul medio periodo nel Governo qualora continuassero gli screzi a distanza tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Salvini. Dal caso “Russiagate” con Palazzo Chigi che ha di fatto scaricato la responsabilità dell’invito alla cena con Putin del maggiore indagato sui fondi russi alla Lega, ovvero Savoini, fino al tema della Manovra economica discussa dal Ministro dell’Interno al Viminale in un vertice con le parti sociali: i contrasti e la sfida incrociata è “calda” anche se per il 38% lo scontro fa parte della normale dialettica politica tra le istituzioni. Il 46% è invece convinto che la diatriba Conte-Salvini è il sintomo di un conflitto che potrebbe mettere a rischio la tenuta del Governo nei prossimi mesi.

