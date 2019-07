Sondaggi politici/ Salvini al 37,9%, Russiagate-Lega non incide: ancora stallo M5s

Il Russiagate c’è, preoccupa per alcuni elettori, ma la maggioranza non ritiene che possa “rovinare” il consenso della Lega: anzi, i sondaggi politici certificano che nonostante il pieno della mezza-crisi di Governo e del caso fondi-Russia-Lega, Salvini resta in testa al 37,9% e non perde voti. Anzi, li guadagna: i dati contenuti nelle rilevazioni di Termometro Politico lo mostrano abbastanza chiaramente, con la Lega in testa senza perdere colpi e i diretti rivali di Pd e M5s – che pure in maniera diversa hanno tentato di spingere sul presunto scandalo di “Moscopoli” – non aumentano il loro consenso. Dietro al Carroccio sempre più vicino a “quota 40%” insegue il Partito Democratico al 23,1% mentre Di Maio non riesce a schiodarsi dal 17,1% rimanendo in linea con le scorse Europee. Per gli altri partiti, ormai è quasi fisso il sorpasso di Giorgia Meloni e FdI su Forza Italia, 6,8% contro il 6,2% del partito di Berlusconi: +Europa resta al 2,1%, mentre La Sinistra e i Verdi piazzano lo stesso risultato nei sondaggi, all’1,8% su scala nazionale.

SONDAGGI TERMOMETRO (19 LUGLIO): RUSSIAGATE, 41% CREDE A SALVINI

I sondaggi politici di Termometro si soffermano però e molto sul caso Russiagate provando a capire, per quelli che lo considerano un fatto grave, che tipo di ripercussioni possa avere sulla politica italiana: il 78% è convinto che il presunto scandalo porterà più voti alla Lega, mentre solo l’8,7% spingerà a votare per M5s e il 4,4% per il Pd (25% convinto che i voti andranno a Forza italia, 22,5% per Fratelli d’italia). Alla domanda secca se la Lega abbia effettivamente cercato di ottenere fondi dalla Russia, la risposta degli intervistati è molteplice: il 41% è convinto che siano i soliti attacchi della giustizia per fermare la politica di Salvini mentre il 38,1% invece il Russiagate è un reato e un grosso pericolo per la democrazia in Italia. Solo il 5,9% ritiene che il lo scandalo sia esistito ma che non vi è nulla di male nel ricevere aiuto da stati esteri che tra l’altro la pensano come il nostro su quasi tutti i fronti, mentre il 5,4% è convinto che la Lega non ha preso finanziamenti ma resta comunque problematico che Putin abbia rapporti così stretti con Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA