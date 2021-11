Sophie Codegoni/ Con Soleil alleate contro Gianmaria e in attesa di nuovi concorrenti

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge

Sophie Codegoni nella passata puntata del Grande Fratello Vip ha rischiato l’eliminazione per la nomination diretta di Soleil Sorge. Nonostante questo, incalzata da Signorini, nel precedente appuntamento ha risposto che non ci sarebbe nessuno al quale addossare la colpa della sua ipotetica uscita. In mistery room insieme a Soleil Sorge, non poteva mancare un nuovo confronto con la visione di ciò che è stato il loro burrascoso rapporto: tra la scenata delle bandane a sguardi di fuoco tra le influencer, fino al discorso che ha fatto la Sorge lunedì prima di nominare Sophie.

Secondo l’influencer, la Codegoni starebbe cercando ancora una sua identità all’interno del programma e del panorama dei social, e si propone di aiutarla in ciò intimandole di smetterla di copiarla o di creare teatrini per attirare l’attenzione su di sé. La seconda di contro ha replicato, in particolare sul fatto delle bandane, che non era sua intenzione copiare il suo stile tanto da avere una parte della sua valigia dedicata solo a quell’indumento. Tuttavia a dare ragione a Soleil sarebbe anche una buona fetta di pubblico social, come dimostrato da una serie di tweet mostrati dal conduttore.

Sophie premiata da opinioniste e pubblico

Se il pubblico sembra essere schierato dalla parte di Soleil Sorge, c’è qualcuno che va controcorrente: la madre di Sophie Codegoni, che ha postato nelle sue storie Instagram una foto della figlia con una bandana che risale al 2018. Alla fine però Sophie si è salvata dall’eliminazione e ha ricevuto l’immunità dalle opinioniste per il suo comportamento esemplare nella discussione con Manila Nazzaro. Anche se non sembra, in realtà Sophie ha una buona parte di pubblico dalla sua parte, che si fa sentire soprattutto nel momento del bisogno, tanto che la ragazza è stata la prima a salvarsi dall’eliminazione, a discapito di Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.

Sicuramente la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip sarà motivo di altri scontri con Soleil, ma anche per Gianmaria sarà un’occasione in più per tentare un nuovo riavvicinamento alla sua cotta, anche se in merito la giovane sembra essere stata molto chiara, rifiutandolo categoricamente. Sophie crea grandi scandali all’interno della Casa, per questo adoriamo le sue dinamiche e probabilmente le adorano anche i telespettatori.

Nuova alleanza con Soleil, solo strategia?

Dopo il confronto avvenuto in diretta su Canale 5, Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono tornate ad essere nuovamente complici, non solo sull’argomento relativo a Gianmaria Antinolfi ma anche in merito allo spoiler lanciato dal padrone di casa, Alfonso Signorini, che nella passata puntata ha annunciato l’ingresso di nuovi inquilini. E così nelle passate ore l’ex tronista di Uomini e Donne con Mirina Trevisan e Clarissa Selassié si sono convinte che nella Stiva ci sia già uno dei concorrenti ed ha cercato successivamente di coinvolgere Soleil nella ricerca del nuovo inquilino.

Ritrovatesi in cucina, le due giovani hanno parlato proprio dei nuovi ingressi. “Ti ricordi che quando eravamo fuori Alfonso ha detto che sarebbero entrati dei nuovi Vipponi?”, ha domandato Sophie a Soleil, attirando la sua curiosità. Alla fine però non è entrato nessuno, per questo a Sophie sarebbe convinta che i nuovi Vipponi siano rinchiusi in Stiva. “Andiamo a bussare e vediamo se risponde qualcuno?”, l’ha quindi incalzata la Sorge. Sophie ha prontamente accettato correndo verso la porta e posando l’orecchio a caccia d nuovi indizi. Solo questa sera però assisteremo ai nuovi ingressi: come reagirà Sophie?

se Soleil proponesse di scavare un buco nel muro con il cucchiaino ci ritroveremmo Sophie già a metà dell’opera perché a lei di dire no a Soleil, purtroppo, non interessa #gfvip pic.twitter.com/qJujDPZWti — angelica 🦋 PRELUDE (@benzosdimples) November 22, 2021





