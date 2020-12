Sorteggio ottavi Champions League/ Diretta streaming video tv, gli accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: GLI ACCOPPIAMENTI

Alle ore 12:00 di lunedì 14 dicembre si terrà il sorteggio degli ottavi di Champions League 2020-2021: le 16 squadre attendono dunque di conoscere le loro rispettive sfidanti, e tra queste compaiono anche le tre italiane rimaste (Atalanta, Juventus e Lazio) con l’Inter che invece è stata mestamente eliminata, e non sarà nemmeno in Europa League come era accaduto negli ultimi due anni. Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio: le squadre che si sono classificate al primo posto incroceranno necessariamente una seconda nel girone e avranno il “vantaggio” di disputare il ritorno in casa. I paletti sono sempre gli stessi: agli ottavi non si potrà giocare contro una squadra già sfidata nel girone, né contro una connazionale. Questo naturalmente riduce il numero delle potenziali avversarie: è vero in particolar modo per Atalanta e Lazio che, non potendo affrontare la Juventus, potranno pescare da sole cinque rivali. Ora però è arrivato il momento di tuffarci nell’atmosfera: la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League inizia tra poco, vedremo allora quello che succederà…

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Champions League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali Sky Sport 200 e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 200 e 203 del decoder e con la presenza di ospiti in studio che commenteranno gli accoppiamenti. Come sempre poi ci sarà l’alternativa della diretta streaming video (disponibile anche con l’applicazione Sky Go) senza costi e attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Il sorteggio degli ottavi di Champions League inizia su premesse curiose: le 16 squadre che entrano nell’urna rappresentano solo sei federazioni europee. A fare il pieno questa volta sono state la Germania e la Spagna, che hanno portato le loro quattro formazioni nella fase ad eliminazione diretta; lungo il percorso invece hanno perso una società l’Italia, come abbiamo visto, e l’Inghilterra con l’incredibile flop del Manchester United, partito benissimo ma poi costretto a retrocedere in Europa League (dove avrà quasi l’obbligo di raggiungere quantomeno la finale). Le altre due squadre arrivano dalla Francia, e si tratta ovviamente del Psg, e dal Portogallo con il Porto che è giunto secondo alle spalle del Manchester City. Gli accoppiamenti potrebbero essere canonici: solitamente nei gironi, sia pure con qualche sorpresa che ogni tanto arriva, è difficile vedere una big piazzata al secondo posto (ma ci sono anche quest’anno) e allora negli anni abbiamo assistito a sfide che si sono ripetute più volte, anche perché l’aver ampliato il numero di partecipanti per nazione fa in modo che le grandi firme siano sempre presenti, o quasi. Ad ogni modo nell’anno che segue il lockdown, e che al momento impedisce ancora di aprire le porte degli stadi a livello europeo, potrebbe davvero succedere di tutto: noi aspettiamo di scoprire gli accoppiamenti degli ottavi…

